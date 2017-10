GP Giappone: Folger salta la gara di Motegi per problemi fisici

Continua il calvario di Jonas Folger (Yamaha Tech3). Il pilota tedesco, infatti, dovrà saltare quantomeno il GP del Giappone dato che la Clinica Mobile del tracciato nipponico lo ha dichiarato non pronto per correre e l’ha rimandato a Monaco di Baviera per ulteriori controlli. I suoi problemi hanno preso il via dopo la rovinosa caduta durante il Warm-Up di Silverstone, ma questa volta le cause potrebbero essere differenti. “Mi sono sentito veramente debole sin dal mio arrivo a Motegi – conferma il pilota del team Tech3 – Ho parlato con i medici della Clinica Mobile che mi hanno consigliato caldamente di fare ritorno in Germania immediatamente per una serie di test sul sangue. In passato ho sofferto del virus Epstein Barr, e a quanto pare potrebbe essersi ripresentato. Sono davvero dispiaciuto per questo stop, spero di tornare in tempi brevi”. Vista la distanza ravvicinata dei prossimi appuntamenti, tutttavia, Folger rischia di saltare i prossimi tre GP e tornare solamente a Valencia.