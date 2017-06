Gp Italia: Mir leader in terze libere Moto3

Joan Mir è il più veloce nella terza sessione di libere del Gran Premio d'Italia, sesta prova del Mondiale Moto3 in programma sul circuito del Mugello. Con la Honda del team Leopard Racing, lo spagnolo ha girato in 1'57"462, 168 millesimi più veloce di Nicolò Bulega (Sky Racing Team V46). Terzo tempo, a 0"282, per Romano Fenati, davanti. Alle sue spalle, in nona e decima posizione, Tony Arbolino (+0"695) e Andrea Migno (+0"768). Alle 12.35 le qualifiche.