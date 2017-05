GP Italia: Valentino Rossi salterà la conferenza stampa del giovedì

Valentino Rossi non prenderà parte alla conferenza stampa del giovedì, tradizionale antipasto all’azione in pista, che scatterà a partire dalla mattinata di venerdì 2. La motivazione, secondo quanto riporta un comunicato della Dorna, è la seguente: “Rossi vuole minimizzare gli impegni, per concentrarsi sul GP di casa dopo l’infortunio in allenamento della settimana scorsa“. Al posto del 38enne di casa Yamaha sarà presente un altro centauro italiano, il pilota di Suzuki Andrea Iannone.