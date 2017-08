GP Repubblica Ceca, Moto2: prime libere, Miguel Oliveira in testa sul bagnato

Anche il primo turno di libere della Moto2, valevole come parte del programma del GP di Repubblica Ceca, decimo round del Motomondiale 2017, è stato condizionato da una pioggia che, seppur leggera, ha mantenuto bagnata la pista di Brno in maniera costante ed importante. A chiudere la sessione in testa è stato il portoghese di Ktm Miguel Oliveira, con il tempo di 2:15.724, al termine di un turno eccellente, in cui a lungo ha comandato le danze anche con vantaggio importante sulla concorrenza. Persa momentaneamente la leadership, il 22enne di Almada ha piazzato la zampata vincente a pochi secondi dal termine. Lo segue, a 408 millesimi, il migliore dei piloti italiani stamane, Simone Corsi (Speed Up), bravo a progredire con il passare dei minuti, precedendo il sorprendente spagnolo Xavi Vierge (Tech3, 3°) ed uno specialista del bagnato quale è il malese Hafizh Syahrin (Kalex), 4° davanti Alex Marquez (Team Marc Vds), che chiude la top-5 a poco più di 7 decimi da Oliveira. Più indietro i due sfidanti principali per la lotta al titolo: Thomas Luthi (Team Intervwetten CarXPert) è 7° ad 1.1, dopo essere risalito nel finale, al termine di un turno molto difficile per l’elvetico, a lungo fuori dai 10 e costretto ad interventi importanti sulla propria moto, per accrescere feeling e di conseguenza competitività. Peggio è andata, in termini di risultato, a Franco Morbidelli (Team Marc Vds), 10° a 1.3 dal portoghese della Ktm, vittima di una caduta a due minuti dalla conclusione della sessione di libere, mentre aveva casco rosso nella prima parte del tracciato.