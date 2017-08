GP Repubblica Ceca, Moto3: prime libere, la wild card Tim Georgi vola sul bagnato

La notizia della morte del mitico Angel Nieto, 13 volte campione del mondo di motociclismo, ha condizionato inevitabilmente l’inizio del weekend di Brno (Repubblica Ceca) e, forse, non è un caso che questo day-1 di prove libere sia stato all’insegna della pioggia e della “tristezza”. Su asfalto bagnato, nelle PL1, il migliore è stato, a sorpresa, la wild card del Freudenberg Racing Team Tim Georgi che, alla sua terza gara nel campionato del mondo, è volato sulla pista ceca ottenendo il crono di 2’21″970. Una guida sicura per il 17enne di Berlino (Germania) che, giro dopo giro, ha saputo migliorare la sua prestazione senza mai temere i rivali sulla sua Ktm. In seconda posizione il nostro Nicolò Bulega dello SKY Racing Team VR46 a 1″025 che, negli ultimi minuti, ha saputo minimizzare il distacco dallo scatenato teutonico. In terza piazza poi il thailandese del Team Asia, in sella alla Honda, Nakarin Atiratphuvapat distanziato di 1″370 ed anch’egli molto a proprio agio in queste condizioni. Italiani che, nel complesso, ben si sono comportati. Lorenzo Dalla Porta, sulla Mahindra del Team Aspar, ha stabilito la quinta prestazione odierna a 1″756 dalla vetta dimostrando ancora una volta di saperci fare sotto la pioggia. In sesta piazza, senza prendersi eccessivi rischi, il nostro Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) che ha girato con prudenza fermandosi a 1″860 da Georgi. A completare la top10 Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), molto veloce nelle prime battute (nono a +2″615) ed un acciaccato Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), rimasto vittima di un incidente in vacanza e con il viso con diverse abrasioni (a +2″759). Per quanto concerne il primatista della classifica iridata Joan Mir (Leopard Racing), lo spagnolo ha terminato le libere 1 in tredicesima piazza a 2″882, anch’egli poco propenso ad andare oltre il limite.