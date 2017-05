GP Spagna, miglior tempo ex aequo per Viñales e Lorenzo nel warm up

Il Warm up mattutino di Jerez – classe MotoGP – portava con sé valori e aspettative molto molto importanti, soprattutto per l’universo Movistar Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Viñales, rispettivamente 7° e 4° ieri in Qualifica, avevano infatti da sistemare assieme ai meccanici in maglia blu alcuni fondamentali particolari legati alla redditività dell’anteriore negli ingressi in curva (quelle a sinistra, a quanto pare, sono state fin qui le più indigeste a Iwata…). Bene, il lavoro tanto invocato dai due centauri della Casa dei tre diapason pare aver prodotto i suoi frutti migliori solo sulla strada che porta a Figueres… Viñales ha fatto addirittura segnare il miglior tempo, nel Warm up appena conclusosi (1:39.433), identico al millesimo rispetto a quello del redivivo Jorge Lorenzo, parso anche stamane in palla e in confidence sulla sua Ducati. Finalmente. A fare da contraltare, nel box Movistar Yamaha, il decimo crono di Valentino Rossi (a ben cinque decimi dal tandem iberico che ha fatto segnare il miglior tempo nel Warm up). Le performance del Dottore continuano a preoccupare i tifosi italiani: servirà una super-gara, oggi pomeriggio, se l’attuale leader del Mondiale vorrà provare a risalire le quattro posizioni che lo porterebbero sul podio anche a Jerez… Hanno giocato a nascondino il poleman Dani Pedrosa e Marc Marquez, le cui Honda hanno fatto segnare solo il settimo e l’ottavo crono nel Warm up pur essendo le moto più attese al grande risultato in gara. Conferme, invece, per Cal Crutchlow (Honda LCR), terzo ieri in Qualifica e terzo stamane.

Temperature basse sul circuito spagnolo, troppo più basse stamattina rispetto a quelle attese per la gara pomeridiana. Ergo, quanta utilità possono aver avuto venti minuti di “prove generali” in relazione ad un credibile discorso-gomme? L’argomento cruciale per eccellenza, in ottica gara, per tutti i competitors, ma per i due yamahisti ufficiali in primis, ieri in evidente difficoltà. Solo il Gran Premio odierno, con start alle ore 14, potrà dare a chiunque ogni risposta…