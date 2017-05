Gp Spagna: pole di Martin in Moto3, Fenati in prima fila

Jorge Martin ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna classe Moto3. Sul circuito di Jerez lo spagnolo (Del Conca Gresini Moto3) ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo (1'46.004) e sarà affiancato in prima fila dal connazionale Aaron Canet (Estrella Galicia 0,0), secondo a 437 millesimi, e Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), terzo a 514 millesimi. Quarto tempo per Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46, +0.651), sesto per Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo, +0.753). Nella top ten anche Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), ottavo a 831 millesimi. Fuori dalle alte posizioni al via della gara spagnola il leader della classifica iridata. Joan Mir (Leopard Racing), nono in qualifica, subisce una penalità per aver oltrepassato il limite esterno della curva 10 e inizierà la sua gara dalla non posizione in terza fila.