Dovizioso: "Volevo la vittoria al Mugello, è un sogno che si realizza"

Volevo davvero questa vittoria, è un sogno che si realizza, è il sogno di ogni pilota italiano". Così Andrea Dovizioso ha commentato il successo nel Gran Premio d'Italia al Mugello. "Le emozioni durante la gara sono state tante, prima della gara, non avevo tante energie", ha raccontato il pilota romagnolo, che ha preceduto al traguardo Vinales e Petrucci. "Però abbiamo avuto un grande sostegno dalla Ducati e dal pubblico. Il team ha lavorato benissimo", ha aggiunto.

Viñales: "Dovizioso mi ha spinto al limite"

"Negli ultimi giri ci ho provato, avevo visto che Valentino (Rossi, ndr) e Marc (Marquez, ndr) erano lontani. Non ho rischiato, volevo mantenere la seconda posizione che per noi era positiva. Onestamente Dovizioso era molto forte ed era difficile riprenderlo. Mi ha spinto al limite". Così Maverick Vinales ha commentato il secondo posto ottenuto nel Gran Premio d'Italia al Mugello alle spalle del vincitore Andrea Dovizioso. "Sono contento perché ho evitato una caduta", ha aggiunto lo spagnolo della Yamaha. "Ero già caduto durante le libere e il dolore al braccio ha condizionato la mia gara. Ho fatto un ottimo lavoro e mi sento bene".

Petrucci: "Ancora non ci credo"

"E’ stato fantastico, è il più bel giorno della mia vita, fino a questa mattina pensavo che arrivare tra i primi cinque fosse un buon risultato, però è venuta tanta gente da Terni, quindi ho spinto tantissimo. All’inizio ho recuperato il gap da Maverick, Dovi e Rossi, ho cercato di stare calmo, di stare con loro. Poi ho passato Valentino e successivamente Maverick, che faceva la Bucine, l’ultima curva, con una traiettoria diversa. Davanti avevo Dovi, l’ho raggiunto quando ha fatto un errorino e pensavo fosse cotto, invece quello cotto ero io! A quel punto ho cercato di resistere a Maverick, che però poi mi ha attaccato. Penso di aver fatto una grande gara, di aver fatto un grande regalo al mio Team e alla Ducati insieme a Dovi nella gara di casa. Ora la finiranno di dire che andavo forte solo sotto la pioggia, forse adesso lo penseranno anche quando c’è il sole. Per me è stata una grande liberazione, ho dimostrato che con una buona moto posso giocarmela. Non è come una vittoria, che oggi ha meritato Dovi, ma oggi mi sono liberato di un peso. Cosa ho pensato al traguardo? All’inizio stentavo a crederci, mi sono detto, ora mi sveglio ed è ancora domenica mattina. Invece era vero, ho guardato più volte il maxi-schermo ed ho realizzato. Mi veniva da piangere, ero emozionato come un bambino, sono venuti tanti miei amici da Terni a vedermi, hanno dormito sul prato, così mi sono sdebitato anche con loro”.