Francesco Totti ringrazia Valentino Rossi per il casco: "Siamo tutti con te"

Francesco Totti ha apprezzato la dedica personalizzata che Valentino Rossi gli ha riservato in occasione del GP del Mugello. Il Dottore ha disputato i due turni di libere e le qualifiche, dove si è qualificato con il secondo tempo assoluto alle spalle di Viñales, con un casco che raffigura Valentino in maglia azzurra col 10 che comunica di voler calciare un rigore a cucchiaio e nella parte posteriore la scritta: ‘un capitano… c’è solo un capitano’, il coro che per oltre 20 anni i tifosi della Roma hanno dedicato alla leggenda giallorossa.

Rossi: "Omaggio doveroso, a uno dei miei idoli…"

Ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche chiuse con la prima fila, Rossi ha spiegato così il suo tributo speciale a Totti:

" Il casco è un omaggio a Totti perché è stato uno degli sportivi più importanti d’Italia ed è stato anche uno dei miei idoli, quindi era doveroso. Domenica eravamo a casa mia insieme ai miei amici ed io tutto storto nel lettino e mi prendevano in giro, dicendo, ‘domenica gli fai il cucchiaio’, riprendendo il cucchiaio di Totti agli Europei. Quando lo darò a Totti? Non so se lo darò a lui, ma volentieri. "