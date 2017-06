Jorge Martin fa la pole ma è sanzionato, ne approfitta John McPhee

Una qualifica della Moto3 per il GP d’Italia piena di emozioni. Sotto la bandiera a scacchi la pole position la conquista Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) in 1:57.176 ma sullo spagnolo pende una penalizzazione di ben 12 posizioni per comportamento non regolamentare (ha rallentato alcuni avversari e, infine, all’ultimo giro ha tagliato la strada al compagno di box Fabio Di Giannantonio).

Il team dello spagnolo ha comunicato che non effettuerà il ricorso per cui domani partirà davanti a tutti John McPhee (Honda British TT) che ha chiuso a un decimo e mezzo dalla vetta, ma a questo punto è il primo di giornata. In prima fila scatteranno anche Joan Mir (Honda Leopard) che, dopo una caduta rovinosa nelle prime fasi della sessione, si è ripreso e ha concluso a pochi millesimi dall’inglese, quindi il nostro Fabio Di Giannantonio che, a lungo al comando della qualifica, si ritrova ad oltre due decimi da McPhee. Per il pilota romano il dispiacere aumenta dato che gli è stato cancellato un giro (uscito dal tracciato in curva 5) che l’avrebbe portato il seconda posizione.

Completano la top ten Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a sua volta autore di una escursione nella ghiaia toscana, che ha chiuso a oltre 4 decimi da McPhee, quindi Juanfran Guevara (KTM RBA), il nostro Romano Fenati (Martinelli Rivacold) che precede Marcos Ramirez (KTM Platinum Bay) di pochi millesimi. Ottavo è Bo Bendsneyder (Red Bull KTM), nono Tatsuki Suzuki (SIC58) e decimo Jules Danilo (Marinelli Rivacold).

Gli altri italiani: Niccolò Antonelli (Red Bull KTM) è undicesimo, Andrea Migno (Sky Racing VR46) è alle sue spalle ma con lo stesso tempo, quindi troviamo Enea Bastianini (EG 0,0) alla posizione numero 17, davanti alla coppia Mahindra, Manuel Pagliani e Lorenzo Dalla Porta. Tony Arbolino (SIC58), dopo diversi momenti anche al comando in questo fine settimana, è solamente ventiduesimo, Marco Bezzecchi (CIP Mahindra) è ventitreesimo, mentre chiude il gruppo la wild card Edoardo Sintoni (MTA Mahindra), trentunesimo.