Le pagelle: perfetta la Ducati e Dovizioso al Mugello, Rossi perde punti nel mondiale

Andrea DOVIZIOSO 10: Forse non tutti sanno che Dovizioso, insieme ad alcuni colleghi del team Ducati, stanotte è stato malissimo per una intossicazione alimentare dovuta alla cena del giorno prima. Una sfiga incredibile per il Dovi, che gli ha praticamente impedito di correre il warm-up. Fortunatamente per lui la moto comunque è competitiva, il motore è sempre il migliore e la scelta di gomme è indovinata. Guida da fenomeno, guardingo quando serve e feroce nel momento più giusto. Oggi non ce n'è per nessuno, è la sua giornata. Tra l'altro si porta in seconda piazza nel mondiale, può farlo un pensierino per il bersaglio grosso con questa moto.

Maverick VIÑALES 8: Alla fine è comunque un weekend positivo per lui. Con i problemi di casa HRC e un Valentino Rossi non al 100%, porta a casa un secondo posto che vale tanti punti in ottica mondiale. Un po' acciaccato dopo la caduta di ieri, prova a dettare il ritmo e a scremare la concorrenza. Non riesce però a staccare le Ducati e così si fa battere dal Dovi. Vince comunque il duello con Petrux, cosa non semplice guardando la potenza della Ducati in rettilineo. Al momento è lui il favorito per il titolo e settimana prossima si va pure in Spagna.

Danilo PETRUCCI 9: Uomo da alti e bassi come lui ce ne sono pochi, ma quando va tutto per il verso giusto è uno spettacolo vederlo davanti. Dopo la retrocessione in griglia e la penalità, recupera piano piano, per poi attaccarsi alle Yamaha. Da metà gara in poi ci prova, anche a vincere, ma si deve arrendere al Dovi e a Maverick. Un terzo posto comunque importante e fantastico, che lo ripaga di tante delusioni di questo inizio di stagione.

Valentino ROSSI 7: Qualcuno dice che ha voluto minimizzare sulle sue condizioni, altri dicono che con gli antidolofici era praticamente al 100%. La verità è che era veramente in dubbio la sua presenza qui al Mugello, dato che meno di 7 giorni fa era ricoverato in ospedale, e vederlo quarto non lontano dal leader è praticamente un successo. Purtroppo il periodo continua ad essere negativo in termini di risultati: male a Jerez, caduto a Le Mans, manca il podio al Mugello. C'è da invertire la rotta, il mondiale si sta allontanando troppo.

Alvaro BAUTISTA 8: L'uomo che non t'aspetti. Dopo un pazzesco quarto posto in Argentina, arriva un quinto al Mugello che vale certamente di più. Combatte alla pari con un certo Marc Marquez, togliendosi la soddisfazione di batterlo. Sfrutta al massimo la Ducati.

Johann ZARCO 7: Dopo aver stupito tutti in questo fantastico inizio di stagione, incappa in un weekend non certo positivo. Limita i danni alla fine con una buona settima piazza.

Marc MARQUEZ 5: Unica Honda tra i primi 10 e questo fa già capire tantissimo. Ogni weekend fa veramente storia a se in questa MotoGP priva di certezze, oggi ci prova a restare attaccato ai primi ma si deve accontentare di una scialba sesta piazza. Il problema è che questa Yamaha sembra in generale superiore, se anche la Ducati si mette in mezzo diventa molto dura.

Jorge LORENZO 5: Pronti via e comincia da fenomeno vero, addirittura in testa nelle prime tornate. Poi però mentre Dovizioso e Petrucci volano, lui crolla, addirittura al limite della top ten. Veramente inspiegabile.

Andrea IANNONE 6: Una sufficienza di incoraggiamento per Andrea. Dopo una qualifica assolutamente negativa, arriva decimo, bissando lo stesso risultato di Le Mans. C'è tanto da lavorare in casa Suzuki, lui però deve dimostrare di essere più costante e all'altezza del ruolo che faceva in maniera perfetta Viñales negli anni scorsi.

Dani PEDROSA 4: Era l'uomo più in forma della classe regina, inaspettatamente secondo nel mondiale. E invece cosa fa? Butta via tutto con una caduta già vista tempo addietro, portandosi dietro in terra anche l'incavolatissimo Cal Crutchlow. Voleva trasformare la sua immagine da buon pilota a uomo candidato al titolo, ma con la Honda non competitiva al Mugello rovina tutto dopo tre podi consecutivi.