Vinales: "Anche se Rossi non sarà al 100% saranno i tifosi a spingerlo"

"Qui non è mai semplice, ci sono tantissimi tifosi di Valentino. Sarà difficile ma siamo in un buon momento". Così Maverick Vinales, pilota della Yamaha ufficiale, nel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio del Mugello. "La moto qui è molto forte ma abbiamo ancora tante cose da imparare. Devo migliorare nello stile di guida - aggiunge lo spagnolo leader del Mondiale - e questa pista mi piace, qui sono sempre stato molto veloce". Vinales punta a non far rimpiangere in casa Yamaha il suo predecessore Jorge Lorenzo. "Jorge qui ha sempre fatto bene ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e preparare bene la moto", conclude Vinales. Vinales ha quindi parlato della presenza di Valentino Rossi in gara, nonostante non sia al meglio. "Anche se non sarà 100% saranno i tifosi a spingerlo. Speriamo possa riprendersi, ma se sarà in pista potrà essere sempre pericoloso", ha detto lo spagnolo.

Dovizioso: "Gara speciale"

"Questa gara è bella per tutti ma specialmente per noi italiani. Tutto è speciale, è piacevole e per la Ducati poi è molto importante. Speriamo di fare un bel risultato". Così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, nel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio del Mugello. "Lo scorso anno non eravamo lontani, pensiamo di poter essere molto competitivi ma vedremo. Ogni weekend è una storia diversa. Le sensazioni sono buone, sappiamo sarà difficile ma l'obiettivo è salire sul podio. Dobbiamo essere intelligenti nella gestione del weekend", conclude il pilota italiano.

Iannone: "Qui ottimi ricordi"

"Qui ho sempre ottimi ricordi. E' una pista speciale. Arrivo in difficoltà, il feeling con la moto non è ancora al meglio e credo che in MotoGp questo sia in problema". Così Andrea Iannone, pilota della Ducati, nel corso della conferenza stampa piloti al Gran Premio del Mugello. "Da domani cercherò di lavorare per fare il meglio, cercando di essere vicino ai migliori. Certamente al Mugello ho un buon record, spero di fare una bella gara", conclude Iannone.