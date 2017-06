Pole di Viñales, ma Italia in grande spolvero: Rossi, Dovizioso, Pirro dietro di lui

Alla fine i due più incerottati sono i due piloti che lottano di più e ottengono le prime due posizioni in griglia per il GP d'Italia: Maverick Viñales e Valentino Rossi si prendono la prima fila davanti ad altri due italiani, Andrea Dovizioso e Michele Pirro, anche a testimonianza del fatto che il Mugello - per i nostri piloti - è sempre il Mugello.

Viñales, infatti, era caduto durante le libere del venerdì e ha ammesso di sentire dolore alle braccia dopo la botta; rossi è ancora convalescente alla caduta in motocross della scorsa settimana e sta girando sotto cura di antidolorifici; in più il Dottore era scivolato negli ultimi secondi della FP4, spaventando la marea gialla arrivata fedelissima, come sempre, in Toscana.

