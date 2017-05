Rossi: "Miglioro, ma i dolori sono forti. Se avrò l'ok medico darò comunque il massimo"

Non sono così confortanti come la Marea Gialla sperava le notizie sulle condizioni di salute di Valentino rossi. In una nota pubblicata sul sito ufficiale della Yamaha, infatti, la casa dei tre diapason pubblica una dichiarazione del Dottore in cui spiega di non essere ancora in forma.

" Purtroppo sono caduto mentre mi allenavo in motocross. Il dolore all'addome e al petto è ancora molto forte. Fortunatamente, la mia condizione migliora giorno dopo giorno e questo mi permette di pensare un pochino più positivo al wekeend del Mugello. Il mio desiderio di essere alla partenza del GP d'Italia è fortissimo e sto lavorando sul mio recupero il più presto possibile. Non sarà facile, ma ho ancora qualche giorno per continuare i trattamenti. Giovedì farò un check-up medico per ottenere l'ok a scendere in pista. Se va tutto bene, correrò sulla mia YZR-M1 venerdì per capire quali siano le mie reali condizioni. Farò del mio meglio per essere in pista domenica, questo è certo". "

Sempre nella stessa nota, a proposito di Valentino parla anche il team manager Maio Meregalli.

" E' un weekend importante per Valentino. Purtroppo ha avuto un incidente la scorsa settimana, ma è in via di guarigione. E' molto motivato a prendere parte al GP di casa, visto che la sua condizione migliora di giorno in giorno. "