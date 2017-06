Valentino Rossi: "Ho sofferto tanto al mattino ma sto meglio: il peggio è alle spalle"

Sofferente ma rinfrancato. E’ questo lo stato d’animo che emerge al termine del venerdì di libere di Valentino Rossi, 15esimo in mattinata e 12esimo assoluto (davanti al compagno di squadra Vinales) nelle seconde libere e ancora non al meglio per colpa dei dolori dovuti al trauma toracico e addominale derivanti dalla caduta con la moto da cross a Cavallara.

" Le due sessioni di questo venerdì sono state molto importanti per capire la mia condizione. In mattinata soffrivo molto in accelerazione, mi faceva male il braccio destro quando dovevo rimanere attaccato al manubrio. Devo dire che non mi aspettavo questo problema ed è stata una brutta sorpresa. No, mi ero svegliato con un po’ di dolore alla spalla ma ho provato a non usare nulla. Dopo il primo turno di libere, ho lavorato con i ragazzi della Clinica Mobile e mi hanno dato degli anti-dolorifici leggeri. Nel pomeriggio mi sono sentito meglio, questa è una cosa positiva, faticavo però a respirare. Inoltre era difficile fare uscite lunghe, di più di 5 o 6 giri di fila. Il venerdì è sempre il giorno più difficile, poi il fisico si abitua e la situazione migliora. Obiettivi per la gara? Devo pensare passo dopo passo, innanzitutto domani mattina dovrò riuscire a entrare nei primi 10, altrimenti le cose si complicheranno. Per la gara ne riparleremo domani sera, adesso è difficile sapere quanto migliorerò sia tecnicamente che fisicamente. "

"Viñales: La caduta? Stavo spingendo al limite…"

" "Stavo spingendo al limite, non mi sentivo molto comodo sulla parte destra della moto. Però stavo spingendo, sentivo che potevo aumentare il passo con le gomme più dure. Si è bloccato l'anteriore sul cordolo e per questo sono caduto. Ho provato il pneumatico dell'anno scorso e mi sentivo meglio. Dopo la caduta, con una moto con un setup non al meglio, fare questo passo è stato un buon lavoro. Le gomme? E' difficile, mi trovo meglio con la soft, quella di Le Mans, vediamo se useremo quella per tutta la gara o con quella più dura". "

Marquez: "Lavorato in ottica gara, serve miglioramento importante"

" "Ci siamo focalizzati tanto sul passo di gara, per capire bene in vista di domani che cosa ci serve, per questo non siamo andati veloci. Non abbiamo usato la gomma morbida, che probabilmente per fare il giro è meglio. Questo pomeriggio ho usato sempre la dura dietro. Vediamo domani, per preparare bene la gara. Dobbiamo capire in cosa dobbiamo migliorare. Il mattino è stato abbastanza buono, mi sentivo bene. Nel pomeriggio con il caldo ho fatto un po' più fatica con la gomma davanti. Ed è lì che dobbiamo lavorare un po' di più. La nuova carcassa? E' positiva, siamo andati tutti abbastanza veloce". "

Dovizioso: "Buone sensazioni, meglio di quanto pensassi"

" "Le sensazioni sono buone, anche meglio del previsto ma in tanti sono su tempi simili e con un ritmo veloce. Vediamo chi domani si migliorerà. Sono contento, è un bel tempo in queste condizioni. Le gomme le abbiamo già provate tutte, era importante avere un feedback. Come sta succedendo ultimamente sono tutte molto simili, non c'è grossa differenza tra media, morbida e dura. Al momento con le medie abbiamo avuto un buon feeling, ma il tempo lo abbiamo fatto con la dura davanti. Ora si lavora ai dettagli per portarle avanti a livello di consumo e cercare di fare i tempi in un modo più facile, che è la cosa più importante per la gara". "

Lorenzo: "Non ho ancora il feeling con la moto"

" Stamattina ero soddisfatto, nell'ultimo giro sono andato molto veloce, con un tempo simile a quello di Dovizioso. Ma ho trovato Guintoli, ho perso mezzo secondo e sono arrivato sesto. Ero contento anche se non mi sentivo troppo a mio agio. Nel pomeriggio siamo usciti con la gomma usata ieri, abbiamo fatto molti giri per migliorare la condizione della fine di gara, non eravamo veloci ma non siamo andati male. Il problema è quando abbiamo messo la gomma nuova. Domani dobbiamo fare un setting diverso per trovare la confidenza e il potenziale al quale posso arrivare, perché gli altri piloti della Ducati stanno andando veloce. In questo momento non sono lontanissimo ma mi piacerebbe avere più passo" "