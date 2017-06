Via libera dei medici: Valentino Rossi correrà al Mugello

Dopo l'incidente in motocross sulla pista di Cavallara del 25 maggio scorso, la presenza del Dottore nel gran premio di casa al Mugello sembrava a rischio: poco fa è invece arrivato il via libera dei medici, che dunque permetterà a Valentino Rossi di scendere regolarmente in pista. Rossi era stato ricoverato a Rimini per una giornata a seguito di un trauma toracico ed addominale e, nonostante qualche dolore ancora presente stava lavorando sodo per recuperare. Ad allietare la giornata è arrivato l'ok dell'equipe medica, composta da Giancarlo Di Filippo (Fim), Remo Barbagli (Circuito del Mugello) e Angel Charte (MotoGP). Il nove volte campione del Mondo è dunque idoneo a correre e sarà pronto a dare nuovamente battaglia ai suoi diretti avversari.

