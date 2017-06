Assen, Moto2: Franco Morbidelli centra la pole all'ultimo secondo

Franco Morbidelli partirà in pole position domani, nel Gran Premio d’Olanda di Moto2 in scena ad Assen. Il pilota italiano si è aggiudicato una lunga sessione di qualifica, Franco Morbidelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Olanda della Moto2 sul circuito di Assen. Con il tempo di 1.38.468 il pilota italiano del team EG 0,0 Marc VDS ha preceduto il giapponese Takaaki Nakagami (Honda Team Asia) di 0.101 secondi e lo svizzero Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) a 0.115. Fra i primi dieci anche Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), settimo a 0.466.

La qualifica della Moto2 è iniziata in ritardo per la presenza dell’olio lasciato da Sam Lowes negli istanti finale del Q2 di MotoGP, poi interrotta a 30′ dal termina per una brutta caduta che ha visto protagonista Lorenzo Baldassarri. L’italiano era proprio nella scia di Morbidelli, quando ha perso il controllo della moto all’ultima chicane, volando con un high-side e cadendo pesantemente al suolo. Dopo lo schianto ha perso conoscenza ma è stato repentinamente soccorso e poi trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni sono stabili ed il pilota era cosciente nel momento in cui è salito sul mezzo di soccorso.

Sessione dai due volti dunque, perché dopo l’interruzione si è tornati a girare con pista praticamente asciutta e, come detto, Morbidelli è stato il più veloce. Franco ha piazzato una serie di giri veloci, fermando il crono ad 1:38.468. Alle sue spalle si è piazzato il giapponese Takaaki Nakagami, a un decimo, seguito dallo svizzero Thomas Luthi, a 115 millesimi. Il centauro “azzurro” è stato nettamente il più costante ed è il naturale favorito per la gara di domani, con il vantaggio che il suo rivale in classifica, Alex Marquez, parte distante, in ottava posizione. Lo spagnolo stava battagliando con Morbidelli ma a otto minuti dalla fine è scivolato, vanificando un giro ottimo fino a quel momento. Nel finale è riuscito a rientrare in pista ma fermandosi al crono di 1:38.983.

In mezzo grande bagarre. Il portoghese Miguel Oliveira è quarto, vicinissimo a Luthi, mentre al quinto posto si è classificato il francese Fabio Quartararo, a quattro decimi da Morbidelli. Sesto il belga Xavier Simeon ed a pochi millesimi da quest’ultimo si è piazzato un ottimo Mattia Pasini. L’italiano è stato anche lui autore di una scivolata in avvio di qualifica ma è riuscito poi a stampare un buon 1:38.934. Domani potrebbe quindi dire la sua, soprattutto in caso di pioggia, condizione in cui ha stamattina dimostrato di poter fare bene.

Ecco i risultati della qualifica di Moto2 del Gran Premio d’Olanda:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.6 1’38.468 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.2 1’38.569 0.101 / 0.101 3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.5 1’38.583 0.115 / 0.014 4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.6 1’38.615 0.147 / 0.032 5 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 252.6 1’38.896 0.428 / 0.281 6 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 248.7 1’38.931 0.463 / 0.035 7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1’38.934 0.466 / 0.003 8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.3 1’38.938 0.470 / 0.004 9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 251.3 1’38.965 0.497 / 0.027 10 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.4 1’39.136 0.668 / 0.171 11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 246.4 1’39.157 0.689 / 0.021 12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.7 1’39.160 0.692 / 0.003 13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.4 1’39.275 0.807 / 0.115 14 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 250.9 1’39.300 0.832 / 0.025 15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.9 1’39.442 0.974 / 0.142 16 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.9 1’39.522 1.054 / 0.080 17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 255.2 1’39.523 1.055 / 0.001 18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 249.2 1’39.545 1.077 / 0.022 19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.7 1’39.545 1.077 20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 249.8 1’39.602 1.134 / 0.057 21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 248.6 1’39.780 1.312 / 0.178 22 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 249.1 1’39.958 1.490 / 0.178 23 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1’40.469 2.001 / 0.511 24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.0 1’40.575 2.107 / 0.106 25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.8 1’40.613 2.145 / 0.038 26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 1’40.721 2.253 / 0.108 27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 248.3 1’41.334 2.866 / 0.613 28 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.6 1’41.391 2.923 / 0.057 29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 246.8 1’41.554 3.086 / 0.163 30 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 248.2 1’42.032 3.564 / 0.478 31 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 249.6 1’45.195 6.727 / 3.163 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3

