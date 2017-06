Capolavoro di Morbidelli all’ultimo giro! Secondo Luthi, Pasini sotto investigazione

Fresco di nuovo contratto in MotoGp per la prossima stagione, Franco Morbidelli del team EG 0,0 Marc VDS festeggia nel migliore dei modi vincendo il Gran Premio di Olanda della Classe Moto2 ad Assen. Per il pilota romano è il quarto successo stagionale che gli consente di consolidare il primato nella classifica generale.

Alle spalle di Morbidelli lo svizzero Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) staccato di soli 0.158 centesimi e il giapponese Takaaki Nakagami (Honda Team Asia) a 0.630. Quarto posto per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), retrocesso di una posizione per una penalizzazione.