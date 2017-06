Dopo un anno il Dottore torna a vincere! Rossi trionfa davanti a Petrucci e Marquez

Una corsa vietata ai deboli di cuore, sicuramente la gara più bella dell'anno per l'ennesimo mondiale entusiasmante. Partiamo dalla fine, con Valentino Rossi trionfante dopo oltre un anno di attesa: una corsa pazzesca di Valentino, guardingo nella prima fase, per poi attaccare nella fase centrale e resistere nel finale. Una vittoria fondamentale, forse decisiva in ottica campionato: con la caduta di Maverick Viñales, il mondiale si riapre completamente. Sarà un'estate di fuoco.

Rossi vince, convince, stupisce. Eterno il Dottore, bravissimo a comandare, fuggire, per poi resistere sotto le gocce di pioggia nel finale. Super nel resistere agli attacchi del superbo Petrucci che, quando le condizioni sono ballerine, sfrutta al meglio la sua Ducati per la doppietta tutta italiana.

Dietro è bagarre, ma alla fine la spunta Marquez su Crutchlow e Dovizioso. Non riesce la tripletta al Dovi, che però ha di che sorridere: con la caduta di Viñales l'italiano va meritatamante in testa al mondiale.

Chi si lecca le ferite è certamente Top Gun. Maverick si ritrova per terra, buttando alle ortiche tanti punti in ottica mondiale. E' un campionato pazzesco, non perdetevi nessuna gara in estate!

POSIZIONE PILOTA SQUADRA DISTACCO 1 Valentino Rossi Yamaha - 2 Danilo Petrucci Ducati +0,063 3 Marc Marquez Honda +5.201 4 Cal Crutchlow Honda +5.243 5 Andrea Dovizioso Ducati +5.327 6 Jack Miller Honda +23.390 7 Karel Abraham Ducati +38.530 8 Loris Baz Ducati +38.7618 9 Andrea Iannone Suzuki +38.702 10 Aleix Espargarò Aprilia +59.961

- Pronti via e Zarco comincia la gara a fionda, sfruttando entrambe le gomme soft e prendendo un certo margine su Marquez, Rossi, Petrucci, Redding, Bautista, Dovizioso, Crutchlow, Iannone e Viñales decimo. Lorenzo risale sino alla 17ma posizione.

- Dopo qualche curva però la fuga di Zarco finisce e Marquez, insieme a Rossi e Petrucci, raggiunge il francese per un quartetto in testa. Dietro Dovizioso e Viñales recuperano dalle retrovie portandosi vicino a Redding quinto. Iannone invece cala e non riesce nella rimonta. Maverick ne ha e in poche curve passa Redding per cominciare l'inseguimento dei primi quattro.

- A 16 giri dalla fine Rossi rimpe gli indugi e passa prima Marquez, poi una tornata dopo supera Zarco andando in testa. Johann però non si arrende e prova il controsorpasso: i due arrivano al contatto col francese che ha la peggio e perde la posizione anche su Marquez che va secondo dietro Valentino. Un giro dopo anche Petrucci supera Zarco.

- A metà gara altro colpo di scena: all'ultima chicane cade Viñales, lasciando strada libera a Dovizioso quinto. Il Dovi tenta la rimonta su Zarco, mentre davanti Rossi allunga, sfruttando anche l'attacco riuscito di Petrucci su Marquez per la seconda posizione.

- Negli ultimi giri arrivano un po' di gocce di pioggia sul circuito che cambiano la corsa: Dovizioso va il doppio rispetto agli altri e arriva sui primi, mentre Zarco prova l'azzardo (non riuscito) cambiando moto. Rossi quindi è davanti, poi Dovizioso, Petrucci e Marquez. Le ultime due tornate sono vietate ai deboli di cuore: Rossi e Petrucci ne hanno per fuggire, Marquez terzo, poi Crutchlow e Dovizioso. Il Dottore riesce nell'impresa, tornando a vincere dopo oltre un anno.

Con questa vittoria Rossi è il vincitore più longevo del mondiale: dalla primo all'ultimo successo sono passati 20 anni e 313 giorni.

Valentino ROSSI: E' la gara che ci voleva, per il mondiale e per il morale. Dopo i tanti problemi di grip e di telaio, il Dottore torna a vincere dopo oltre un anno di assenza. Ma soprattutto è il successo che lo rilancia in ottica campionato. Decimo successo in Olanda, questa è una delle più importanti della carriera. Parte bene, allunga, resiste, combatte, vince. Fantastico.

Jorge LORENZO: Semplicemente non ne azzecca una. Qualifica inguardabile, gara forse anche peggiore.