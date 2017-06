Dovizioso predica umiltà: "Settimana da sogno, ma dobbiamo continuare a lavorare"

" Dopo le due vittorie consecutive in Italia e Spagna ho passato una settimana da sogno! Anche se sono secondo in classifica generale non penso più di tanto al campionato perché ci sono ancora tante gare da disputare e noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare alcuni aspetti della nostra moto "

Dopo i due successi ottenuti al Mugello e al Montmelò Andrea Dovizioso è pieno di entusiasmo in vista del Gran Premio d'Olanda. "E' vero che in questi ultimi due Gp abbiamo dominato e che la Desmosedici GP è andata molto bene ma sono state gare, soprattutto quella di Barcellona, molto particolari - ha aggiunto il pilota della Ducati - In ogni caso sono molto tranquillo e anche ad Assen cercherò di portare a casa il miglior risultato possibile".