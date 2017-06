GP Olanda 2017 Warm Up: Assen allagata limita l’azione in pista. Miller primo, Rossi 10°

Il Warm-Up della MotoGp ha visto ben poca azione in pista, concentrata soltanto negli ultimi 5-6 minuti della sessione. Infatti, sul circuito di Assen, sede del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale MotoGp 2017, si è abbattuto un violento acquazzone nei primi istanti della sessione della domenica mattina, costringendo i piloti ai box per gran parte del turno, in attesa di avere una condizione di bagnato pesante omogenea, lungo tutto l’arco della pista.

A chiudere in testa troviamo Jack Miller (Team Marc VDS), vincitore qui l’anno scorso, che ha girato in 1:51.203, precedendo di appena 17 millesimi Marc Marquez (Team Hrc). I due rappresentanti della Honda hanno fatto una gran differenza su tutti gli altri centauri scesi in pista: il 3° nella lista dei tempi, Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) paga infatti un ritardo superiore ai 6 decimi, con Alvaro Bautista (Team Aspar, 4°) ultimo a restare entro il secondo di ritardo dal 22enne australiano.

Tra i “big”, oltre al succitato Marquez, un tempo di riferimento valido lo hanno fatto siglare le due Yamaha ufficiali: Maverick Vinales, parso ieri in difficoltà in condizioni di pista bagnata, è 7° a poco più di due secondi, mentre Valentino Rossi chiude la top ten con 2.276 di ritardo da Miller.

Non hanno fatto siglare un crono Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso ed il poleman di ieri, Johann Zarco.

CLASSIFICA WARM-UP GP OLANDA 2017 (TOP TEN):

1° Miller (Australia-Honda) 1:51.203

2° Marquez (Spagna-Honda) +0.017

3° Iannone (Italia-Suzuki) +0.637

4° Bautista (Spagna-Ducati) +0.910

5° Rins (Spagna-Suzuki) +1.380

6° Rabat (Spagna-Honda) +1.638

7° Vinales (Spagna-Yamaha) +2.069

8° Redding (Gran Bretagna-Ducati) +2.129

9° P. Espargaro (Spagna-Ktm) +2.229

10° Rossi (Italia-Yamaha) +2.276

davide.brufani@oasport.it