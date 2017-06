Le pagelle: eterno Valentino Rossi, grande Petrucci. Dovizioso in testa al mondiale

Valentino ROSSI 10 e Lode: E' la gara che ci voleva, per il mondiale e per il morale. Dopo i tanti problemi di grip e di telaio, il Dottore torna a vincere dopo oltre un anno. Ma soprattutto è il successo che lo rilancia in ottica campionato. Decimo trionfo in Olanda, questa è una delle più importanti della carriera. Parte bene, allunga, resiste, combatte, vince. Fantastico.

Danilo PETRUCCI 9: Contento o arrabbiato poco importa. E' in un periodo di forma pazzesca. Oggi guida come al solito da campione, sfruttando le condizioni ballerine del tracciato. Gli manca solo la vittoria. Non avrebbe comunque battuto il Dottore anche senza il doppiaggio di Rins.

Marc MARQUEZ 8: Alla fine casca sempre in piedi. In una stagione così altalenante, dove ogni weekend fa storia a se, lui è sempre li, vicinissimo ai primi. Con una Honda tutt'altro che al 100% ottiene sempre il massimo. Gli altri cadono e perdono terreno, lui invece arriva a podio, rimanendo attaccato al treno mondiale.

Cal CRUTCHLOW 8: Il solito british che, quando arriva la pioggia, si risveglia recuperando secondi a tutti. Chiude quarto ad un soffio dal podio, quando era distante dai primi per tutta la corsa

Andrea DOVIZIOSO 7: Per qualche secondo ha sognato la terza vittoria consecutiva. Alla fine incassa un quinto posto che lo lancia in testa al mondiale. Dopo otto gare un sogno.

Jack MILLER 6: Le condizioni non sono quelle dello scorso anno, comunque l'Olanda lo riporta sempre vicino ai primi. Oggi un buon sesto posto finale, primo dei "normali" dietro ai fenomeni.

Andrea IANNONE 6: Un sei di incoraggiamento. Buon inizio di gara, poi crolla finendo lontano dai 10. Infine sfrutta le diverse cadute per arrivare nono.

Maverick VIÑALES 5: La caduta che non t'aspetti, lo zero fondamentale in ottica mondiale. Dopo una brutta qualifica parte bene, recuperando dalle retrovie. Poi il crash e la delusione incredibile. Dopo otto gare davanti hanno vinto tutti. Dopo 8 corse non è più leader del campionato.

Johann ZARCO 5: Peccato. Parte benissimo con le soft ma non riesce a fuggire. Poi subisce l'attacco del Dottore e si fa superare dai tre. Prova l'azzardo, ma sbaglia tutto: sia di strategia che ai box, andando troppo forte.

Jorge LORENZO 4: Semplicemente non ne azzecca una. Qualifica inguardabile, gara forse anche peggiore.