Nel gran giorno di Valentino Rossi, Dovizioso diventa leader: l'Italia torna a sognare

Si provano ancora i brividi dopo la giornata trascorsa ad Assen (Olanda), sede dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2017 di MotoGP. Il successo del vecchio leone Valentino Rossi, la 115esima affermazione in carriera e la decima nella Cattedrale del Motociclismo, ha ridato slancio alle quotazioni del 46 in un campionato equilibrato come non mai. Quattro piloti in 11 punti ed un Andrea Dovizioso (5°), sull’asfalto olandese, che approfittando della caduta di Maverick Vinales si è portato in vetta con 115 punti. Seguono l’iberico della Yamaha a 111, Rossi a 108 e Marc Marquez, sul podio in quest’ultima gara, a 104.

Una situazione figlia della grande incertezza dettata dagli pneumatici Michelin. In ogni weekend ci si può aspettare un cambiamento. Il differente adattamento delle moto alla mescola francese porta ad ottenere riscontri diversi ed alternarsi piloti al vertice. Va da sè che in testa si trovi un pilota che abbia “solo” due vittorie su 8 gare disputate. In quest’ottica i colori italiani sia per la Rossa e sia per Rossi, diversi non solo per questioni di vocali, sono ben rappresentati.

La Desmosedici, tra le mani del forlivese, sembra funzionare alla grande e l’italiano in gara riesce sempre a tirar fuori il meglio possibile a differenza di uno Jorge Lorenzo, ombra di se stesso e disperso nel mare in tempesta. Con Andrea le regolazioni funzionano e quasi in tutti i circuiti la moto ha dimostrato di essere su buoni livelli, qualità fondamentale per lottare per il titolo.

Per Valentino il discorso è diverso. L’ottavo posto del GP della Catalogna aveva portato tanto sconforto in squadra: moto difficile da guidare, enigma pneumatici ecc. I test però tenutisi nei giorni successivi sempre sulla pista del Montmelo, provando nuove soluzioni, hanno dato grande confidenza e nell’amata Assen il podio più alto è diventato realtà mentre il teammate andava per le terre. Si può sognare un Mondiale? Non costa nulla. Di sicuro, quest’anno la partita è decisamente aperta.