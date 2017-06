Pole a sorpresa per Zarco davanti a Marquez e Petrucci; Rossi quarto, Dovizioso nono

Nel finale al cardiopalma della Q2 di Assen, Gp d'Olanda, è Johann Zarco su Yamaha Tech 3 ad agguantare la pole, la prima in carriera per il pilota classe 1990 proveniente da Cannes. La prima fila è completata dal "cabroncito" Marc Marquez e dal solito entusiasmante Danilo Petrucci, mentre Rossi ha concluso la qualifica al quarto posto (seconda fila completata da Redding e Folger). Una scivolata sull'asfalto fradicio di Assen ha compromesso la Q2 di Andrea Dovizioso, che in extremis è risalito fino al nono posto, mentre il leader del Mondiale Maverick Vinales ha chiuso con un deludente undicesimo posto. Iannone e Lorenzo non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per la Q2.

La griglia di partenza

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time 1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.5 1’46.141 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’46.206 3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 293.9 1’46.526 4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1’46.705 5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 286.0 1’47.574 6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1’47.663 7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.6 1’47.812 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1’48.042 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1’48.079 10 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1’48.128 11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1’48.266 12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1’49.623

Il tweet: epico finale!

La statistica

1 - Prima pole position in carriera in MotoGP per il pilota francese della Yamaha Tech 3 Johann Zarco

Novità: gioca in diretta e vinci con FANTASYTEAM

FANTASYTEAM! Schiera i tuoi piloti sulla griglia di partenza per ogni Gran Premio, gioca in diretta, divertiti e scopri subito se hai vinto premi in denaro