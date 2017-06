Prove libere 1: sfreccia Petrucci su Zarco e Crutchlow, Rossi e Dovizioso in scia

La prima sessione di prove libere in vista del GP di Olanda di domenica se la aggiudica uno scatenato Danilo Petrucci (Ducati Pramac) che piazza il miglior tempo (1:34.680) in chiusura di FP1, un istante prima di rompere la sua moto. Alle spalle dell’italiano troviamo la prima Yamaha, quella di Johann Zarco (Tech3) a lungo al comando in questa mattinata olandese, staccato di appena 126 millesimi. Terzo è Cal Crutchlow (LCR Honda) a 13 millesimi dal francese.

Tra il quarto ed il sesto posto trittico italiano con Andrea Dovizioso (Ducati) a 7 millesimi da Crutchlow (ma nell’ultimo tentativo senza traffico sarebbe potuto arrivare tranquillamente in vetta) che precede un positivo Valentino Rossi (Yamaha) a 161 millesimi da Petrucci, quindi un ottimo Andrea Iannone (Suzuki) a 234 millesimi.

Completano le prime dieci posizioni Dani Pedrosa (Honda) a 18 millesimi da Iannone, Jonas Folger (Yamaha Tech3), Jorge Lorenzo (Ducati) staccato di 475 millesimi da Petrucci e Karel Abraham (Ducati Aspar) a mezzo secondo.

Male Maverick Vinales (Yamaha) che chiude dodicesimo a 583 millesimi dalla prima posizione, e Marc Marquez, un gradino sotto il connazionale, a sei decimi di distacco.

La sessione ha preso il via con una bandiera rossa immediata per colpa di una perdita d’olio della moto di Andrea Dovizioso che ha provocato (oltre allo stop del pilota forlivese) le cadute di Jonas Folger (Yamaha Tech3) in curva 11 e di Jorge Lorenzo (Ducati) in curva 9. Dopo una lunga sosta, di oltre venti minuti, per permettere di asciugare il tanto olio presente sul tracciato, la sessione è ripartita con i piloti che hanno scelto vie differenti sul fronte del lavoro.

La Honda, ad esempio, ha preferito girare con gomme Medie confermando di avere un ottimo passo gara, dato che si sono classificate a breve distanza da chi montava le gomme Soft. Valentino Rossi ha lavorato in ottica gara, mettendo in mostra un discreto feeling con la sua M1 e il nuovo telaio, rimanendo su tempi buoni e costanti. Jorge Lorenzo ha faticato lungo tutto il corso della FP1 e ha messo in mostra grandi difficoltà nell’ultimo settore nel quale perdeva circa sei, sette, decimi a giro.

Nel finale si è cercata la corsa al tempo ed è stato grande spettacolo ad Assen con caschi rossi a pioggia e tempi che sono andati a migliorarsi tentativo dopo tentativo. Ecco la classifica finale della FP1: