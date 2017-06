Rossi: "Importante stare tra i primi. Mi piace il nuovo telaio: c'è tanto da fare ma sono positivo"

Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio d'Olanda, ad Assen. La sua giornata è stata abbastanza positiva ed in casa Yamaha si sono concentrati parecchio sul tanto discusso telaio. "Mi è piaciuto di più il telaio nuovo. Abbiamo lavorato molto su quello e mi sono trovato piuttosto bene. Sono contento perché stamattina ho fatto top5 ed oggi ho chiuso comunque sesto. Era importante visto che le previsioni domani portano pioggia. Tutti hanno provato a fare il tempo".

Il lavoro fatto soddisfa il Dottore, anche se non mancano aspetti negativi. "Sono stati due turni in cui abbiamo potuto lavorare. Sono piuttosto veloce. Anche come posizione, stando davanti hai più spazio per ragionare. Sul veloce soffro di chattering e in due-tre curve perdo un po'. C'è tanto da fare, il bilanciamento non è ancora fantastico ma è stata una giornata positiva".

Andrea DoviziosoEurosport

Abbastanza soddisfatto anche Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati ha chiuso al quarto posto la sessione del pomeriggio, posizione che gli potrebbe valere già il Q2, viste le condizioni meteo incerte di domani. “Nel pomeriggio hanno spinto tutti. Siamo stati veloci, nonostante le gomme usate. Vinales è andato particolarmente forte e anche Marquez era costantemente veloce. Loro hanno qualcosa in più ma noi non siamo così male. Alla fine ho fatto un buon tempo. La quarta posizione va bene, anche se comunque siamo tutti attaccati. Vediamo domani se troveremo la pista asciutta per continuare a migliorare il setup. Non siamo ancora al 100%. Siamo partiti con una buona base, ma si può migliorare“.

Il Dovi, secondo nel Mondiale, è poi andato nel dettaglio, spiegando i problemi che ha trovato. “Nel T3 e nel T4 perdo di più, non riesco ad essere scorrevole con la moto. Dobbiamo trovare un bilanciamento diverso. Abbiamo montato anche la gomma morbida per avere un feedback, dato che domani probabilmente pioverà. Va così così, il feeling non è al 100%. Se dovesse essere asciutto, faremo la comparazione con la media dietro. Alla fine abbiamo messo la dura perché era importante essere nei 10 in vista di domani“.