Rossi: "Spero di essere competitivo, in Olanda è sempre un gran bel week-end"

" Quello d’Olanda è sempre un grande fine settimana e il tracciato di Assen è molto bello; spero di essere competitivo e voglio fare una bella gara "

Valentino Rossi vuole dimenticare il deludente risultato del Gp di Catalogna questo fine settimane in occasione del Gran Premio d'Olanda. "Sono contento di arrivare ad Assen, specialmente dopo i due giorni di test a Barcellona a seguito di una gara non positiva - ha ammesso il pilota della Yamaha - Durante le prove catalane abbiamo trovato delle soluzioni positive e adesso vogliamo provarle su un’altra pista per capire se ci faranno percorrere la giusta strada".

Pedrosa: "Sfruttare al massimo ogni sessione"

"È un tracciato veloce, che mi piace e dovremo spingere da venerdì per lottare nelle posizioni di testa la domenica della gara". Il pilota della Honda Hrc Dani Pedrosa, reduce dal terzo posto del Gran Premio di Catalogna, è ottimista in vista del Gp d'Olanda in programma nel weekend sul circuito di Assen. "Questa prova richiede sempre molta concentrazione per essere pronti a gestire ogni situazione che potremo vivere a partire dal peggioramento meteorologico - ha sottolineato lo spagnolo - Nessuno può conoscere quanto tempo avremo a disposizione per girate su pista secca e dovremo sfruttare al massimo ogni sessione".

Crutchlow, biennale con HRC

Per Crutchlow è "una grande soddisfazione essere un pilota HRC e portacolori LCR per altre due stagioni. Abbiamo ci siamo impegnati tanto negli ultimi tre anni e sono positivo, vorrei raggiungere altri buoni risultati - ha sottolineato il pilota britannico - Un grande ringraziamento va ad HRC per il grande supporto e la fiducia in me riposta; continuerò dando ancora il cento per cento". Soddisfatto anche Lucio Cecchinello, fondatore e team manager del team LCR. "Cal è uno dei piloti più dotati della classe regina e voglio ringraziare HRC per il supporto. Siamo onorati di lavorare con lui ancora per le prossime due stagioni. Ci ha dato la prima vittoria in MotoGP e altri importanti risultati - ha evidenziato - voglio ringraziare tutti quanti si stanno impegnando e stanno supporto il nostro progetto".