Rossi: "Zarco non è cattivo, non è proprio capace: non capisce le distanze dalla moto"

" Assen è un posto speciale, ci sono tante persone vicine, la pista è fantastica "

Così Valentino Rossi, pilota della MotoGp, commenta la sua decima vittoria in carriera sul circuito olandese. Per il nove volte campione del Mondo è la vittoria numero 89 in MotoGp per Rossi, la numero 115 nel Motomondiale. "Sono di nuovo primo dopo un anno ed è stata una gara bellissima, sono davvero felice. Meglio di così non poteva andare", ha concluso Rossi.

" Zarco? Oggi ho capito che non è cattivo, solo che non è capace: non riesce a capire la distanza dalla moto. Mi ha toccato anche oggi. Gli manderò casa la fattura della mia tuta: era nuova e mi doveva durare fino in repubblica Ceca "

"Sono contento per tante cose, ma quella che mi rende più felice è essere tornato a vincere. Lavoro per vivere quella sensazione che si prova nelle 2-3 ore dopo una gara vinta", ha aggiunto successivamente Rossi ai microfoni di Sky. "È la decima vittoria qui, come a Barcellona. Poi è molto importante anche per il Mondiale, perchè siamo tutti più vicini. E' bello, ora vediamo al Sachsenring perchè le cose cambiano ogni domenica", ha proseguito. "Zarco? Non è cattivo, solo che non riesce a capire la distanza dalla moto. Mi ha toccato anche oggi", ha ricordato poi Rossi come accaduto ad Austin. Sul duello finale con Petrucci. "Ci ho provato, oggi bisognava vincere. Penso di essermela meritata, per la vittoria sfumata di Le Mans e per quanto fatto nelle altre gare", ha concluso Rossi.

Polemica di Petrucci sulle bandiere blu

"Nel finale ho visto che eravamo rimasti soli io e Valentino ed io ero anche più veloce. Poi al penultimo e ultimo c'erano giro c'erano Barbera e Rins da doppiare e mi sono perso Valentino. Sono contento ma oggi potevo vincere". Così Danilo Petrucci mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Olanda della MotoGp alle spalle di Valentino Rossi.

" Siamo sempre in lotta con le regole e poi quando conta non hanno messo fuori le bandiere blu. Comunque sono contento e ringrazio la squadra "

Ha aggiunto il pilota italiano della Ducati.

Marquez felice per il podio

"E' stato tutto difficile, sapevamo che avremmo avuto delle difficolà visto che le condizioni continuavano a cambiare. Comunque se mi avessero detto che sarei stato a 11 dal leader del Mondiale avrei firmato". Così Marc Marquez commenta il suo terzo posto nel Gran Premio di Olanda della MotoGp, ad Assen.

" Oggi ho pensato a portare a casa il podio, sono felicissimo perchè questo è un circuito su cui spesso abbiamo avuto delle diffocoltà. "