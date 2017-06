Valentino Rossi: "Ad Assen con un nuovo telaio, sensazioni positive"

Valentino Rossi utilizzerà un nuovo telaio nel Gran Premio d'Olanda dopo il buon riscontro avuto nei test di Barcellona. "Le sensazioni sono state positive, la moto si riesce a guidare meglio, anche a Barcellona siamo andati meglio - ha raccontato il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport - Ora bisogna vedere in una pista diversa e insieme agli altri se abbiamo fatto uno step in avanti".

Quella di Assen storicamente per la Yamaha "è una pista positiva, però in altre piste positive quest'anno abbiamo sofferto - ha concluso il campione di Tavullia - In pista c'è un buon grip di solito e questo ci dovrebbe aiutare. Siamo curiosi, speriamo in un weekend con il bel tempo e di essere più competitivi", ha concluso Rossi.