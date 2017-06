VIDEO - Sportellata paurosa tra Rossi e Zarco, ma il Dottore tiene botta e va a vincere

A 16 giri dalla fine del folle Gran Premio d'Olanda si scatena l'inferno sulla pista di Assen: Valentino Rossi sorpassa il leader della accorsa Johann Zarco per la felicità della marea gialla accorsa sulle tribune, ma il pilota di Cannes prova il controsorpasso e finisce con il toccare il Dottore, rifilandogli una vera e propria gommata che rovinerà la tuta di Rossi.

È il momento chiave della gara perché da lì in poi Rossi prenderò il largo; in zona mista il Dottore non mancherà di ricordare l'episodio con dichiarazioni alquanto piccate: