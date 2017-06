Viñales dopo lo scampato pericolo: "Grazie Dovi per avermi evitato"

Maverick Viñales sdraiato e inerme sull’asfalto di Asssen, la ruota di Andrea Dovizioso a sfiorargli il casco prima di evitare l’impatto e scappare via. È impressionante, davvero impressionante, la foto pubblicata dal pilota spagnolo all’indomani dello sfortunato Gran Premio d’Olanda; Top Gun non può che rivolgere il suo ringraziamento al Dovi: “Grazie per avermi evitato”. Che rischio!