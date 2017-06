Viñales frantuma il record della pista e domina le FP2: Dovizioso è 4°, Rossi 6° a sette decimi

In una FP2 della MotoGp semplicemente frenetica, a causa del tempo incerto e di una pioggia che, per poco meno di 10 minuti, ha disturbato la sessione costringendo i piloti ai box, è Maverick Vinales (Team Movistar) a fare la voce grossa sulla pista di Assen. Il leader del Mondiale ha tirato fuori un giro spettacolare nell’attacco al tempo, chiudendo al comando in 1:33.130. Tuttavia, oltre al singolo passaggio, “Top Gun” è riuscito ad evidenziare un passo sensazionale con la coppia di pneumatici sulla carta deputati a disputare la gara (media anteriore-dura posteriore), girando con costanza metodica sul ritmo dell’1:33 alto-1:34 basso.

Dietro di lui una delle sorprese positive di giornata, il tedesco Jonas Folger (Team Tech3), 2° a poco più di 3 decimi di ritardo dal suo parimarca, capace di precedere Marc Marquez (Honda Hrc, 3° a 652 millesimi), buono anch’egli sul ritmo con una coppia di gomme dure. Si conferma piuttosto in palla Andrea Dovizioso (Ducati), 4° e primo rappresentante nella lista dei tempi per la casa italiana, con Valentino Rossi (Team Movistar) 6° e bravo a risalire bene nel finale, durante l’attacco al tempo, staccati di 6 e 7 decimi rispettivamente dall’imprendibile Vinales.

Danilo Petrucci (Team Pramac) chiude nella top ten (7° a 760 millesimi), mentre grandi sono le difficoltà di Jorge Lorenzo, tanto sul lavoro in ottica gara quanto sulla prestazione pura: il maiorchino di Ducati è soltanto 14°, pagando 1.3 dalla vetta. Da sottolineare come, stante le previsioni non buone in vista della giornata di sabato, tale turno potrebbe di fatto aver già definito i piloti che accederanno direttamente in Q2, lasciando gli altri a sgomitare sotto la pioggia in Q1, per tentare di giocarsi l’accesso alla seconda fase delle prove ufficiali.

CLASSIFICA FP2 MOTOGP GP OLANDA 2017 (TOP TEN)

1° Vinales (Spagna-Yamaha) 1:33.130

2° Folger (Germania-Yamaha) +0.367

3° Marquez (Spagna-Honda) +0.652

4° Dovizioso (Italia-Ducati) +0.660

5° Crutchlow (Gran Bretagna-Honda) +0.698

6° Rossi (Italia-Yamaha) +0.700

7° Petrucci (Italia-Ducati) +0.760

8° Zarco (Francia-Yamaha) +0.865

9° Bautista (Spagna-Ducati) +0.973

10° Pedrosa (Spagna-Honda) +1.018

