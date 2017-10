Dovizioso e Rossi fanno la danza della pioggia: "Col bagnato possiamo risalire la classifica"

Nel pazzo sabato di Motegi arriva l’acuto che non ti aspetti: quello di Johan Zarco che con la sua Yamaha clienti, si mette dietro tutti gli avversari sfruttando al massimo le condizioni ibride della pista (per metà bagnata e per metà asciutta) e si toglie la soddisfazione di festeggiare la seconda pole position della sua carriera in MotoGP. Il francese precede un gagliardo Danilo Petrucci e Marc Marquez mentre sabato da dimenticare per Dovizioso e Valentino Rossi, che sperano in una gara fortemente bagnata per risalire la china.

Johan Zarco (Yamaha Tech 3, pole position)

" Sono davvero felice ed emozionato per questo risultato. In questo campionato avevo già centrato la pole ad Assen ma sapevo che sarebbe stato difficile ripetermi. Esserci riuscito mi ha davvero regalato una gioia immensa. Due pole nell’anno da rookie sono davvero un ottimo risultato. Abbiamo svolto un ottimo lavoro in questo fine settimana e oggi ci siamo confermati. Non posso che ringraziare il mio team. Le condizioni erano strane, con asfalto bagnato ma che andava ad asciugarsi. Avevamo pensato anche alla possibilità di montare le slick a metà sessione ma era troppo rischioso e fortunatamente non l’ho fatto. Mi sono trovato bene con la moto e con la gomma extrasoft e ho potuto spingere a piacimento. Tutto ha funzionato al meglio e la mia fiducia ha fatto il resto. Domani è prevista pioggia, per cui non sarà facile da prevedere. Proverò a sfruttare la mia posizione e rimanere il più a lungo possibile nelle posizioni di testa anche per non avere la visuale rovinata. Ho la chance di conquistare punti importanti. "

Marc Marquez (HRC, 3° tempo)

" Potevo fare la pole position. A metà sessione ho provato a montare le gomme da asciutto e, purtroppo, si è rivelata una mossa sbagliata. Ho valutato che avevo già fatto segnare un buon tempo che mi poteva, quantomeno, garantire la prima fila, per cui ho tentato l’azzardo. Decisione presa insieme al team? No, eravamo d’accordo già dalla conclusione della FP4. Avevo visto che la pista stava andando verso l’asciutto, per cui avevo chiesto che una delle moto venisse preparata per questa eventualità. L’ho provata, ma era troppo presto. Spingere in quelle condizioni era ancora troppo rischioso. Posso essere soddisfatto per la prima fila, che era il mio obiettivo minimo e, soprattutto, per il passo gara che ho tenuto in questi due giorni. Stamattina nelle due sessioni di libere (FP3) abbiamo fatto ancora qualche aggiustamento e mi sono sentito ancora meglio. Domani è prevista di nuovo pioggia, per cui dovremo essere pronti e concentrati, anche in caso di flag-to-flag. "

Andrea Dovizioso (Ducati, 9° tempo)

" Speriamo che domani ci sarà tanta acqua perché in queste condizioni andiamo forte. Sono state delle qualifiche difficili, in condizioni metà bagnata e metà asciutta, non facili da interpretare. Non sono riuscito a sfruttare le gomme al 100% nel mio giro buono perchè mi si è chiuso l’avantreno ed a momenti andavo fuori dalla pista. Era molto difficile perchè bisognava spingere dove era asciutto, dosando il gas poi in altre zone e io non stato in grado di tirar fuori il 100%. Comunque per la gara, con tanta acqua, abbiamo un gran feeling perchè ci siamo mossi in questa direzione. Riguardo le gomme non credo faccia una gran differenza una scelta piuttosto che un’altra. "

Valentino Rossi (Yamaha, 12° tempo)

" Ho azzardato subito le slick quando ho visto che aveva smesso di piovere ma la strategia non ci ha premiato, la pista non era ne tutta bagnata ne tutta asciutta, abbiamo tentato la carta delle slick, ma c’erano dei punti ancora troppo bagnati e non sono riuscito a scaldare le gomme. E’ stato un peccato, perchè stamattina con il bagnato siamo andati bene e di questo sono contento, perchè abbiamo fatto un buon passo in avanti rispetto a ieri. Purtroppo quando c’è poca acqua soffriamo molto. Ho fatto l’azzardo anche per quello, perche con le rain avrei potuto fare un pò meglio, invece che dodicesimo magari nono, però in queste condizioni facciamo fatica. Domani sarà difficile, ma a questo punto speriamo che ci sia tanta acqua, le previsioni sono brutte e speriamo che piova sempre, magari riusciamo a fare una bella gara. Naturalmente partendo così dietro sarà difficile, ma se ci sarà tanta acqua potremo essere competitivi. Con la moto 2016 avrei più punti? Non credo, è difficile da dire, l’obiettivo era di far meglio, ma non ci siamo riusciti. Adesso dovremo lavorare bene, soprattutto pensando all’anno prossimo. Strategia per la gara? Bisognerà partire con calma, la cosa veramente importante sarà vedere quanta acqua ci sarà in pista. Partire da dietro sarà dura, ma se ci sarà tanta acqua dovremmo essere competitivi. Dove deve migliorare la Yamaha? Sia sull’elettronica che sul telaio. Dobbiamo far lavorare meglio la gomma posteriore. Rispetto al 2016 gli altri sono migliorati molto, sia Honda che Ducati, ecco perchè secondo me non avremmo fatto meglio con la moto 2016. "