Dovizioso fenomenale! Trionfa nel diluvio davanti a Marquez. Petrucci 3°: Rossi fuori al 5° giro

Semplicemente epico. Nelle migliori gare di sempre, nei duelli più belli della storia, entra di diritto la corsa di Motegi. Un confronto a due, sicuramente i più grandi piloti di questo 2017 della MotoGP. Parliamo naturalmente di Andrea Dovizioso e Marc Marquez, che in Giappone mettono in scena una corsa indimenticabile. Stavolta a vincere è il Dovi, al termine di un ultimo giro non certo per deboli di cuore. Una vittoria fantastica, stupenda, sicuramente la migliore della carriera per l'italiano. E, oltre alla vittoria, c'è un mondiale che rimane aperto, il sogno continua.

Sotto l'acqua battente la Ducati è competititva, e per il Dovi la rimonta non è difficile dalle retrovie. Mentre Petrucci, come al solito in queste condizioni, prende il largo, Marquez e Dovizioso vanno in rimonta, passano la Ducati Pramac e cominciano il loro duello in solitaria. Davanti c'è il Cabroncito, poi torna davanti l'italiano, fino al sorpasso dello spagnolo. Si arriva al giro finale e Marquez commette un errore che per poco lo mette fuori gara, Dovizioso ci crede e lo passa. Nell'ultima curva, come in Austria, Marc si butta dentro, Dovizioso lo aspetta e lo passa nel rettilineo finale. I due riders in lotta per il mondiale che combattono per la vittoria sino all'ultima chicane. Un sogno.

Terzo un fantastico Danilo Petrucci, che ci prova fin quando può, rassegnandosi al terzo gradino del podio. Tre italiani nei primi quattro, con Iannone quarto davanti a Rins. Sesto Lorenzo, poi Aleix, Zarco, Viñales e Baz. E Rossi? Purtroppo caduto. Dopo un'eroica gara di Aragon, non va niente a Motegi. La Yamaha non è per nulla competitiva sotto l'acqua, e la caduta del Dottore mette a nudo tutti i problemi della versione 2017 della moto giapponese.

Ora non c'è tempo di festeggiare. Si deve volare subito a Phillip Island. 11 punti con tre gare alla fine. La classifica è chiara, ma soprattutto c'è la consapevolezza di potercela fare. Forza Dovi!

Tabellino

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Andrea Dovizioso Honda - 2 Marc Marquez Ducati +0.249 3 Danilo Petrucci Ducati +10.577 4 Andrea Iannone Suzuki +18.845 5 Alex Rins Suzuki +22.982 6 Jorge Lorenzo Ducati +24.464 7 Aleix Espargarò Aprilia +28.010 8 Johann Zarco Yamaha +29.475 9 Maverick Viñales Yamaha +36.575 10 Loris Baz Ducati +48.506

La cronaca

- Pronti via e, come al solito ormai, Lorenzo va in testa, poi Petrucci, Marquez, Zarco, Dovizioso e Iannone. Danilo in poco tempo va in testa, prendendo anche qualche metro di vantaggio sulla concorrenza. Dietro Rossi e Viñales lottano per la decima piazza.

- Jorge in poco tempo decade e si ritrova ai margini della top ten, Petrucci rimane in testa, poi Marquez e Dovizioso. Quarto Zarco, poi Iannone e Rins.

- Al sesto giro finisce la gara di Valentino Rossi, mentre Viñales combatte insieme a Lorenzo e Pedrosa sempre nelle retrovie.

- Marquez e Lorenzo partono all'attacco, recuperano, passano Petrucci e prendono il largo. Dietro Iannone regola Rins e Zarco, issandosi al quarto posto. Poi Lorenzo, Aleix, Viñales e Baz, con Pedrosa costretto al ritiro.

- Si arriva all'ultimo epico giro: Marquez è davanti, prova a dare la frustata ma commette un errore che per poco non lo butta a terra. Il Dovi ci crede e lo passa. L'ultima chicane è un remake dell'Austria, con Marc che torna davanti alla sua maniera, ma Andrea lo aspetta e lo ripassa nel rettilineo finale. Tutto estremamente fantastico.

La statistica chiave

Podio numero 100 per Marquez nel motomondiale. E' il più giovane di sempre a raggiungere questo risultato. Torna a vincere in Giappone un italiano, l'ultimo a riuscirci era stato Rossi nel 2008. Dopo 5 anni di fila termina il digiuno di vittorie di uno spagnolo a Motegi.

Il migliore

Andrea DOVIZIOSO: Gara che vale tanto, tantissimo, per il mondiale e per se stesso. C'erano tanti dubbi sul fatto che questo mondiale fosse ancora aperto. La risposta l'ha data il Dovi con la gara forse migliore della carriera. Una corsa accorta, difficile, combattuta dal primo all'ultimo giro fantastico. 11 punti possono essere tantissimi, ma ormai non ci sono più limiti. Ragazzi: battere Marquez per ben due volte in volata all'ultima curva, non è certamente roba da tutti.

Il peggiore

Cal CRUTCHLOW: Festival delle cadute per Cal, che finisce a terra per ben due volte. Un gran peccato, per un pilota che spesso sotto l'acqua ha fatto bene, ma che a Motegi in questo weekend non ci ha capito veramente nulla.