Dovizioso l'ha fatto ancora! Come ha beffato Marquez all'ultima curva e vinto il GP di Motegi

Le fasi del capolavoro del Dovi a Motegi

L'errore di Marquez alla curva 8 all'ultimo giro che galvanizza Dovizioso e fa capire al forlivese che può batterlo

Dovizioso stacca forte alla curva 11 e scavalca Marquez portandosi al comando della corsa

Marquez non ci sta e all'ultima curva prova a passare Dovizioso che però mantiene una traiettoria interna e taglia il traguardo davanti a Marc

L'abbraccio finale al parco chiuso

Rewind: la manovra in Austria

E' Dovi la kriptonite di Marc nel corpo a corpo

Si è sempre detto che Marc Marquez nel corpo a corpo non ha rivali. In questo 2017 però il Cabroncito ha trovato uno con più pelo sullo stomaco di lui e che, con un mix di coraggio leonino e nervi d'acciaio, riesce ad incrinare le certezze dello spagnolo e a beffarlo anche all’ultimo giro dell’ultima curva. Il pilota in questione è Andrea Dovizioso, il fenomenale pilota Ducati che dopo essere stato per anni bollato come ragioniere o eterno secondo, quest’anno ha dimostrato di avere la stoffa del fuoriclasse e di poter essere un degno contendente per il Mondiale.

Se in Austria, Dovizioso aveva difeso con le unghie e con i denti la vittoria con una manovra d’antologia e astuzia, a Motegi, ha rimontato Marquez all’ultimo giro e ha spento il tentativo estremo dello spagnolo di infilarsi dove non c’era posto. Una pennellata d’autore, un capolavoro degno di un torero: Marquez che non ci sta a perdere e tenta di passare dove è impossibile non andare lunghi e Dovizioso che capisce le intenzioni del rivale e rimanendo cucito al cordolo, apre il gas, sguscia via e lascia stranito il campione del mondo in carica che va a cogliere la 5^ vittoria stagionale.

Un successo strepitoso quello di DesmoDovi che tiene più che mai viva la lotta per il titolo iridato… Una lotta che, comunque andrà a finire, sta nobilitando il motociclismo ed entusiasmando gli appassionati, che da tempo non si godevano gare così tirate e non vedevano due piloti darsele di santa ragione, un fine settimana sì e l’altro pure, fino all'ultima curva.