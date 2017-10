Dovizioso: "Motegi è una pista speciale. Titolo? Ce la giocheremo"

" Motegi è una pista speciale, una delle mie preferite "

Lo ha detto Andrea Dovizioso in occasione del weekend di gara in Giappone. "Su questo circuito si frena molto forte, e sono sicuro che potremo essere di nuovo protagonisti. Sono quindi molto fiducioso perché qui ho sempre ottenuto dei buoni risultati in MotoGp, conquistando due volte la pole position e lo scorso anno sono arrivato secondo", ha affermato il forlivese.

" Le prossime quattro gare saranno molto importanti per la lotta per il titolo e noi siamo pronti a giocarcela fino all’ultimo "

Il pilota della Ducati è secondo nella classifica iridata, con 16 punti di ritardo dal leader, lo spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda).

Lorenzo ottimista su Motegi

"A Motegi sempre risultati positivi". Jorge Lorenzo ha tracciato un bilancio delle recenti esperienze sul circuito giapponese, dove dopmenica si correrà la quindicesima tappa del Motomondiale. "Qui ho ottenuto quattro pole e tre vittorie e spero di migliorare il mio score". I dubbi e le incertezze di inizio stagione sembrano ormai dimenticate e la conferma è stato il terzo posto della scorsa gara: "Il podio di Aragon è stato molto importante per la squadra e ha confermato che la direzione che stiamo seguendo è quella giusta", ha aggiunto il ducatista. "Ora comincia la parte finale del Mondiale, con queste tre gare consecutive oltreoceano e il mio obiettivo è sempre lo stesso: lottare sempre per il podio e puntare alla mia prima vittoria con la Ducati", ha ammesso lo spagnolo. "Motegi è uno dei miei tracciati preferiti. Penso che la nostra moto si adatti molto bene alle caratteristiche di questa pista, quindi avremo delle ottime possibilità di fare una buona prestazione e di ottenere un buon risultato".