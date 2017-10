Dovizioso: "Oggi è stata una bella botta! Sapevo Marquez ci avrebbe provato ma l'ho preparata bene"

La quinta meraviglia di Andrea Dovizioso. DesmoDovi e la Ducati interrompono il monopolio di successi di piloti spagnoli sul tracciato giapponese di Motegi (il circuito di casa per la Honda) che durava dal 2011 e con una gara spettacolare trionfa davanti a Marquez, rilanciandosi nella rincorsa per il titolo mondiale. Una vittoria maturata con una rimonta da urlo ed arrivata grazie al coraggio e alla solita straordinaria intelligenza ed astuzia che ha permesso al forlivese di prevedere le mosse del rivale e piegarlo all’ultima curva. Un trionfo che ha un sapore dolce ed inebriante per Dovizioso che è più che mai consapevole di potersi giocare il mondiale…

Andrea Dovizioso (Ducati, 1° classificato)

" Oggi è stata una bella botta! E’ stata una vittoria bellissima per tanti motivi ero anch'io al limite e fino a metà gara cercavo di non perdere contatto ma facevo fatica, non pensavo davvero di vincere. Ma giro dopo giro vedevo che Marquez aveva dei punti forti e anche deboli, così ho cominciato a crederci. Il sorpasso alla curva 11? Era l'unica chance che avevo e lì ho fatto una staccatona, anche perché lì avevo davvero tanto margine in frenata, il davanti aveva molta aderenza. Poi ho fatto le ultime due curve più in controllo. Sapevo che Marc avrebbe tentato di attaccarmi alla fine come in Austria, ma l'ho preparata bene. Lui è stato magico perché solo lui riesce a fare quelle manovre, ma lì era difficilissimo anche per lui. Con questo successo aumentano le nostre chance di titolo? Bisognerà avere la velocità della Honda per provarci - ha chiuso Dovi - oggi ce l'avevamo ma per giocarci il campionato dobbiamo essere veloci in tutte le prossime piste, non è tanto la lotta in pista o la strategia a preoccuparci. Però siamo in una buona situazione, se lo vinciamo sarà straordinario, se no sarà comunque una bella stagione. Questo ci porta a lavorare ogni fine settimana con serenità, a concentrarci su tutti i dettagli e in gara questo fa la differenza in MotoGP". "

Luigi Dall’Igna (Team Principal Ducati)

" E' la vittoria più importante della stagione, a tre gare dalla fine, i punti sono fondamentali in ottica campionato. Ci credevo? Sono positivo di natura. Dovi come Stoner? Non è dissacrante il paragone, perchè Dovi è in ottima forma, sta facendo cose fantastiche, per intelligenza, istinto, cattiveria e aggressività nelle fasi che servono. La gara di Lorenzo? E' stato determinante il contatto con Zarco, in queste condizioni se rallenti non riesci a portare in temperatura le gomme, quindi ci ha messo un po' troppo, ma l'ultima parte di gara è stata buona, ha superato Vinales lo steso Zarco, per cui ha portato via punti importanti per il mondiale costruttori. "

Marc Marquez (HRC, 2° classificato)

" Penso sia stata una gara bellissima, con Andrea abbiamo lottato fino alle fine. Oggi abbiamo rischiato, con la moto mi sento bene, quando mi ha passato ho visto che era veloce, ma ci ho provato. Ho dato tutto il possibile, ho girato forte ma Andrea andava forte come me e li ho capito che ce la saremmo giocati fino alla fine, lo spettacolo è stato lì. Sapevamo che qui la Ducati e Andrea sarebbero stati veloci. Adesso andiamo in un altra pista e cercheremo di essere più veloci di lui.Ho pensato di accontentarmi quando mi ha passato e staccato, poi ho rischiato un giro e l’ho ripreso e li ho deciso di rischiare fino alla fine. La moto va bene, ha punti forti e deboli, dobbiamo lavorare al prossimo anno, ma per me va molto bene. Dovizioso è una sorpresa per il campionato, nessuno se lo aspettava, lui è un lavoratore, e quello che ha fatto se lo è meritato. E’ bello giocarsi il mondiale con lui. Da qui a fine stagione se non piove Dovi andrà forte in Malesia, Australia e Valencia sono piste a sinistra e li ci divertiamo. "

Danilo Petrucci (Ducati Pramac, 3° classificato)

" Non volevo spingere dall’inizio però mi sentivo bene, poi quando sono arrivato in testa ho detto calma, perché la extra soft non arriva alla fine. Mi sono messo li a velocità di crociera, ma quando sono arrivati (Marquez e Dovizioso, ndr) facevo molta fatica a stare con loro e non riuscivo a uscire dalle curve come loro. Alla fine mi sono accontentato del podio, peccato, però è sempre bello salire sul podio. In frenata sono sempre stato tranquillo anche se li avevo difficoltà nel week end, ma il problema era che alla fine nelle curve acceleravo a moto dritta e la gomma si è consumata al centro, infatti, anche nel rettilineo non riuscivo a mettere le marce perché avevo spin. Quando ho cominciato a vedere che non riuscivo a stare con loro ho capito che avrei dovuto mettere la soft e non la extra-soft. Devo dire che negli ultimi 2 podi mi era rimasto un po’ di amaro in bocca, oggi ho pensato alla vittoria, ma ho poi ho visto che quando mancavano 7 giri ero al limite, ho provato a resistere, ma davanti hanno iniziato a spingere e non ne avevo, quindi sono contento. Sono contento per Dovizioso, perché sapevo che era lì. Sono arrivato all’ultimo giro che loro stavano facendo l’ultima curva. Ho visto Marquez davanti e pensavo che avesse vinto, poi dopo il tunnel ho visto Dovi davanti e non ho capito come ha fatto. Sono stato contentissimo, è un’altra grande giornata, come al Mugello "