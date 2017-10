Marquez: "Adesso iniziano le grandi sfide, per il Mondiale non è ancora detta l'ultima parola"

"Dovremo dare il 100% negli ultimi 4 appuntamenti del Mondiale: non è ancora finita". Lo ha detto Marc Marquez, pilota Repsol Honda, come riporta il sito ufficiale del team, in vista del rush finale di stagione. "Queste gare, a partire da Motegi, richiederanno attenzione a causa delle condizioni meteo spesso incerte e del fuso orario. Saranno delle sfide", ha dichiarato lo spagnolo, che ha 16 punti di vantaggio in classifica su Dovizioso.

"Ma ciò che conta è che da Montmelò, eccetto Silverstone, siamo sempre stati sul podio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per adattarci a circuiti diversi. I risultati ci danno fiducia e dimostrano che abbiamo raggiunto un ottimo livello ovunque", ha aggiunto.

"Qui abbiamo bei ricordi, perché abbiamo vinto l'anno scorso, ma ogni stagione è diversa e dobbiamo restare concentrati e pronti a gestire ogni situazione", ha ammesso Marquez. "Le condizioni del tracciato di Motegi possono variare notevolmente e dovremo lavorare duramente sul set up per trovare un buon compromesso tra accelerazione e frenata. Faremo del nostro meglio per ottenere un altro buon risultato davanti ai tifosi di casa", ha concluso.