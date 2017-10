Marquez: "Amo Motegi, ma il Mondiale non è affatto chiuso"

Ritorna la MotoGP e la battaglia per il titolo Mondiale. Marc Marquez si presenta in Giappone da primo della classe, ma in conferenza stampa a vincere è la prudenza.

" Lo scorso anno qui ho vinto la gara e festeggiato il titolo mondiale: è stato meraviglioso, sono ricordi felici. Motegi è un circuito che mi piace molto anche se negli ultimi anni ho faticato più del previsto. Tuttavia, mi aspetto di partire bene sin dal venerdì per salire sul podio domenica. "

" Campionato concluso? Non credo, qui Lorenzo e altri piloti hanno collezionato vari record. È un mondiale incerto e non si sa mai chi sarà l'avversario da battere. Bisognerà considerare anche le condizioni meteo. È prevista instabilità e quello potrebbe stravolgere l'assetto. Io comunque sono in una grande condizione di forma e ho grande feeling con la moto. Però ogni gara è diversa. Manterremo sempre la stessa mentalità e lo stesso tipo di lavoro per tutti gli ultimi 4 GP. "