Moto2, Nakagami in pole nella pista di casa, Pasini 4°: Morbidelli fuori dalla top ten (15°)

Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone della classe Moto2 è Takaaki Nakagami a poter festeggiare. Il pilota nipponico del Team Asia Kalex ha centrato una strepitosa pole position davanti al suo pubblico, in 1’53″776, un tempo fatto segnare proprio nell’ultimo tentativo, quando era già stata sventolata la bandiera a scacchi. In seconda posizione un ottimo Alex Marquez (Marc VDS), battuto in volata con il tempo di 1’53″904. I primi due sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’54, sfruttando alla grande proprio gli ultimi giri.

Completa la prima fila lo spagnolo Xavi Vierge (Tech 3), terzo e lontano due decimi da Nakagami, mentre partirà in quarta posizione Mattia Pasini (Italtrans). In seconda fila, poi, anche il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) ed il malese Hafizh Syahrin (Petronas Racelina Malaysia), il più veloce nelle libere bagnate del mattino, entrambi mattatori della sessione di qualifica. Il portoghese ed il malese, infatti, hanno realizzato una sequela impressionante di giri veloci, l’uno nella scia dell’altro, e sono stati a lungo in prima e seconda posizione prima di venire beffati proprio sulla bandiera a scacchi.

Sono stati 45 minuti davvero emozionanti, soprattutto grazie alle condizioni della pista: dopo la pioggia scesa copiosa per tutto il weekend, il meteo ha concesso una tregua, con l’asfalto andato asciugandosi nel corso della sessione permettendo ai piloti di poter montare ben presto le gomme slick. Una situazione che ha rimescolato notevolmente le carte ed a farne le spese sono stati i due protagonisti della lotta per il Mondiale. Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) era stato il più veloce nei due giorni di prova sul bagnato ma fin dall’inizio non ha trovato il giusto ritmo sull’asciutto, chiudendo in 12^ posizione con il tempo di 1’55″684. Ancora peggio ha fatto il leader della classifica, Franco Morbidelli (Marc VDS), 15° in 1’55″988. Il romano, mai in palla finora nel weekend giapponese, ha sofferte le condizioni della pista, asciugatasi proprio quando Franco stava trovando il giusto ritmo sull’umido. Domani ne vedremo delle belle, con i due protagonisti del Mondiale che, con una gara molto probabilmente bagnata, saranno costretti alla rimonta.

La griglia di partenza del GP del Giappone di Moto2

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1’53.776

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.5 1’53.904 0.128 / 0.128

3 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 252.8 1’54.046 0.270 / 0.142

4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.1 1’54.139 0.363 / 0.093

5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.5 1’54.289 0.513 / 0.150

6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.1 1’54.362 0.586 / 0.073

7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 252.2 1’54.409 0.633 / 0.047

8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 251.5 1’55.181 1.405 / 0.772

9 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 252.5 1’55.220 1.444 / 0.039

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 250.1 1’55.223 1.447 / 0.003

11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 250.9 1’55.237 1.461 / 0.014

12 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.1 1’55.610 1.834 / 0.373

13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1’55.684 1.908 / 0.074

14 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1’55.975 2.199 / 0.291

15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.9 1’55.988 2.212 / 0.013

16 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 250.3 1’56.047 2.271 / 0.059

17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 254.2 1’56.129 2.353 / 0.082

18 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 251.5 1’56.256 2.480 / 0.127

19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 251.4 1’56.266 2.490 / 0.010

20 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.6 1’56.296 2.520 / 0.030

21 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 250.1 1’56.300 2.524 / 0.004

22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.2 1’56.637 2.861 / 0.337

23 34 Ryo MIZUNO JPN MuSASHi RT HARC-RRO Kalex 253.6 1’56.729 2.953 / 0.092

24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 253.5 1’56.859 3.083 / 0.130

25 33 Ikuhiro ENOKIDO JPN Teluru MOTOBUM Racing Team Kalex 248.9 1’56.885 3.109 / 0.026

26 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.8 1’56.940 3.164 / 0.055

27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 249.4 1’57.357 3.581 / 0.417

28 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.3 1’57.774 3.998 / 0.417

29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.8 1’57.946 4.170 / 0.172

30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 250.7 1’58.961 5.185 / 1.015

31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 251.3 1’59.282 5.506 / 0.321

32 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 252.6 1’59.459 5.683 / 0.177

33 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.4 2’00.099 6.323 / 0.640

alessandro.tarallo@oasport.it