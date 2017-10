Moto3: Bulega risorge a Motegi: prima pole stagionale davanti ad Antonelli. 7 italiani nella top10

Sarà Nicolò Bulega a scattare davanti a tutti domani nel GP del Giappone della Moto3. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46, infatti, ha centrato una eccezionale pole position a Motegi con il tempo di 2:09.320 in un vero e proprio festival italiano, con cinque nostri rappresentanti nelle prime sei posizioni (e sette nei primi dieci). La sessione ha visto ancora una volta condizioni difficili con asfalto bagnato dalla pioggia (clicca qui per le previsioni meteo) ma, ed è una buona notizia, in maniera meno pesante rispetto a ieri. Secondo si è classificato Niccolò Antonelli (Red Bull Ajo KTM) distante 272 millesimi, mentre completerà la prima fila lo spagnolo Aron Canet (EG 0,0 Honda) a poco meno di quattro decimi dalla vetta.

In seconda fila tripletta italiana, aperta dal sorprendente Marco Bezzecchi (CIP Mahindra) al suo miglior risultato in carriera, staccato di poco meno di mezzo secondo da Bulega. Quinto è Enea Bastianini (EG 0,0 Honda) a 526 millesimi, mentre Romano Fenati (Honda Marinelli) accusa appena 35 millesimi di distacco.

Ancora un italiano in terza fila, Manuel Pagliani (CIP Mahindra) con un secondo di gap, preceduto da Jorge Martin (Del Conca Gresini) e dall’argentino Gabriel Rodrigo (BOE KTM). Andrea Migno (Sky Racing VR46) è decimo, davanti a Bo Bendsneyder (Red Bull Ajo KTM), entrambi sul secondo di distacco dalla vetta. Ha sofferto maggiormente, invece, il leader del Mondiale, Joan Mir (Honda Leopard) che prenderà il via dalla quinta fila in quattordicesima posizione (1,260 secondi di ritardo) nel primo GP che gli potrà consegnare il titolo Moto3 2017. Diciassettesimo e non troppo performante è stato Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini) ad oltre un secondo e mezzo, mentre Lorenzo Dalla Porta (Aspar Mahindra) è ventisettesimo e Tony Arbolino (SIC58) è trentesimo e penultimo.

Si annuncia una sinfonia italiana domani nel GP del Giappone della Moto3 (clicca qui per programma e tv)? Pista e condizioni al limite non permettono facili sogni di gloria, ma una qualifica così eccellente meriterebbe una conferma anche in gara, approfittando di un Mir attardato.

CLASSIFICA QUALICHE MOTO3:

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.4 2’09.320

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 212.4 2’09.592 0.272 / 0.272

3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 2’09.708 0.388 / 0.116

4 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 211.1 2’09.797 0.477 / 0.089

5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.0 2’09.846 0.526 / 0.049

6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.4 2’09.881 0.561 / 0.035

7 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 211.4 2’10.152 0.832 / 0.271

8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 209.4 2’10.227 0.907 / 0.075

9 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 207.8 2’10.305 0.985 / 0.078

10 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.7 2’10.320 1.000 / 0.015

11 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.8 2’10.383 1.063 / 0.063

12 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.3 2’10.385 1.065 / 0.002

13 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 213.7 2’10.538 1.218 / 0.153

14 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.5 2’10.580 1.260 / 0.042

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.2 2’10.737 1.417 / 0.157

16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.1 2’10.877 1.557 / 0.140

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.7 2’10.888 1.568 / 0.011

18 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.5 2’10.925 1.605 / 0.037

19 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 211.5 2’10.968 1.648 / 0.043

20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.8 2’11.012 1.692 / 0.044

21 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 215.0 2’11.097 1.777 / 0.085

22 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 208.5 2’11.125 1.805 / 0.028

23 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.4 2’11.262 1.942 / 0.137

24 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 214.9 2’11.298 1.978 / 0.036

25 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 208.4 2’11.349 2.029 / 0.051

26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 211.3 2’11.361 2.041 / 0.012

27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 205.5 2’11.400 2.080 / 0.039

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 209.7 2’11.999 2.679 / 0.599

29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.3 2’12.735 3.415 / 0.736

30 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.5 2’12.925 3.605 / 0.190

31 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 202.3 2’16.493 7.173 / 3.568