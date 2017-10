Moto3: Grande Italia a Motegi! Fenati mago della pioggia vince davanti ad Antonelli e Bezzecchi

E’ un trionfo tutto italiano quello del GP del Giappone 2017 di Motegi (Giappone), 15° round del Mondiale di Moto3. Romano Fenati sulla Honda (Marinelli Rivacold Snipers) si è imposto con 4″146 su Niccolò Antonelli, in sella alla Ktm (Red Bull KTM Ajo), e sul sorprendente Marco Bezzecchi su Mahindra (CIP) a 5″013 dal leader.

Tricolore che monopolizza la scena sui tre gradini del podio (la terza volta nella storia della Moto3) nella gara che vede il primo “0” del leader del campionato, lo spagnolo Joan Mir (Leopard Racing), giunto solo 17° sul traguardo ed autore di una prestazione incolore. Per Fenati, invece, è il terzo successo stagionale, dopo Austin (Usa) e Misano (sempre sotto la pioggia). Con questo risultato l’azzurro tiene aperto il discorso campionato (matematicamente) guadagnando 25 punti su Mir ed essendo ora distanziato 55 lunghezze dal centauro iberico. Negativa la prova anche di Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) che, pur partendo dalla pole, non ha trovato le giuste sensazioni sulla sua Ktm chiudendo lontano dalle posizioni che contano (12°). Una gara sprint, di soli 13 giri (accorciata dalla Direzione Gara) per via del ritardo del warm up, causato dall’olio in pista perso da una moto, e comportante una traslazione del programma per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2.

La cronaca

Pronti, via e Bulega dalla pole perde tantissime posizioni crollando in quindicesima piazza nel corso del 1° giro mentre Antonelli e Fenati vanno in fuga. Inseguono Canet, il sorprendente Marco Bezzecchi (4°) mentre Bastianini è 6°. In grande difficoltà il leader del campionato Mir solo 21° e forse non intenzionato a prendersi dei rischi.

Al 3° giro Fenny non ci sta a scortare la Ktm di Antonelli e prende il largo girando su tempi inarrivabili per tutti. E’ grande Italia in questa mattinata asiatica quando Bezzecchi (Mahindra) scavalca anche l’iberico Canet mettendo nel mirino il 2° posto. La Honda n.5 vola e sul passo del 2’14” guadagna, metro dopo metro, mentre la Mahindra del centauro italiano non può limitarsi solo a guardare davanti ma anche dietro per l’arrivo di un Suzuki (SIC58 Squadra Corse) scatenato, dopo aver superato anch’egli Canet. Un calvario invece per Mir che a 6 tornate dal termine rischia di stendersi andando lungo alla curva 1, orbitando sempre in 20esima piazza.

2’13″9 è il crono ai -4 dalla conclusione per il centauro ascolano che, dopo aver gestito, riprende a spingere con decisione per creare lo strappo decisivo ed assicurarsi il successo sull’asfalto bagnato nipponico. Si accende il confronto tutto tricolore per la piazza d’onore tra Antonelli e Bezzecchi mentre Bulega prova a risalire la china portandosi al 12° posto ma è troppo tardi…

Arriva il trionfo di Romano che firma il tris stagionale precedendo Antonelli e Bezzecchi a completamento del grande show italiano sul circuito ai limiti dell’allagamento di Motegi. Per Mir una corsa soffertissima che lo vede fuori dalla zona punti (17°) costretto a rinviare la festa per il successo del titolo. Per quanto concerne gli altri italiani nella top20: settima posizione per Fabio Di Giannantonio in rimonta, 12esima piazza per un deludente Bulega, 13° Migno e 16° Bastianini.

