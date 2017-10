Rossi è carico per Motegi: "Ho recuperato bene in queste due settimane"

Le dichiarazioni dei piloti Yamaha alla vigilia dell'appuntamento del Mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.

Valentino Rossi: "Sto recuperando una buona condizione fisica"

"Dopo il mio ritorno nel Gran Premio di Aragón, ho proseguito a lavorare per recuperare pienamente. È stato bello avere altre due settimane dopo l'ultima gara per continuare la mia riabilitazione, perché ora avremo tre gare in una fila e sarà importante essere in una buona condizione fisica. Ho fatto del mio meglio per adattarmi alla pista, perché questa è sempre un gara importante per la scuderia. Mi piace molto questo circuito e sono contento di essere qui. Faremo tutto per ottenere il miglior risultato possibile".

Valentino Rossi (Yamaha Factory) - Grand Prix of Aragon 2017Getty Images

Maverick Viñales: "La motivazione sarà fondamentale"

"Il prossimo Gran Premio sarà speciale per me. È uno dei miei preferiti ed è casa della mia scuderia. Spero di fare un buon lavoro e di poter raccogliere più punti per il campionato: è la condizione fondamentale per continuare a combattere per il titolo. Per le prossime gare dobbiamo cercare di lavorare più del solito. Ciò che conta è che non manchi mai la motivazione, anche se non sarà facile completare l'ultima parte della stagione e colmare il divario tra il leader del campionato e me. Cercherò di correre in Giappone con l'obiettivo di rafforzarmi. Sono convinto che, con il sostegno dei tifosi di casa, saremo in grado di dare il nostro 100%".