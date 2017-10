Valentino Rossi in pista a Misano: pronto per il GP di Motegi

Tornato in pista ad Aragon a poco più di 20 giorni dall'incidente in cui ha sofferto la frattura della tibia, Valentino Rossi non perde tempo per prepararsi al trittico di gare orientali che riempiranno il calendario di ottobre prima del gran finale di stagione a Valencia: il 15 ottobre si correrà a Motegi (Giappone), il 22 a Phillip Island (Australia) e il 29 a Sepang (Malesia).

Rossi è sceso in pista a Misano con la sua Yamaha e, per quanto si possa apprezzare in questa immagine, sembra essere in ottima forma fisica.