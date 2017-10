Dovizioso: "Anche l’anno scorso partii indietro e arrivai quarto: ci devo provare"

Andrea Dovizioso sperava in una qualifica del GP di Australia migliore. L’undicesimo posto a 1,110 secondi di distacco dal rivale diretto in ottica titolo, Marc Marquez, non può certo soddisfare il pilota romagnolo, che sa già che domani dovrà disputare una gara a tutta per rimontare e per provare a compiere una nuova impresa. Il suo giudizio sulle qualifiche è amaro:

" Purtroppo la caduta nella FP4 (scivolata in fondo al tornantino in discesa) ha condizionato pesantemente la mia giornata. Da quel momento in avanti non ho più trovato il giusto feeling, che invece avevo in precedenza. Purtroppo in questa pista è fondamentale. Siamo su un tracciato nel quale devi far scorrere la moto ed avere grande fiducia sull’anteriore. Per questo motivo non ho guidato bene. "

A livello di passo gara, invece, la situazione sembra migliore. Tutto sommato siamo messi bene. Questa mattina molti piloti hanno messo in mostra ottimi tempi, ma solamente perchè usavano le Soft. Non credo proprio che domani sia la mescola da gara, per cui vedremo con le Medium come saranno i valori. Con questa gomma mi sono trovato bene e solamente Marc Marquez ha dimostrato di avere un ritmo migliore”.

Andrea Dovizioso (Ducati) durante le qualifiche del GP di Australia a Phillip Island, 2017Getty Images

Il portacolori della Ducati ha già ben chiaro in mente come sarà il suo GP.

" Partire undicesimo è ovviamente un limite, ma ormai non si può più tornare indietro, per cui meglio pensare a domani. Dovrò recuperare posizioni in poco tempo perchè si rischia di perdere decimi pesanti rispetto ai primi. Ricordo bene la gara della passata stagione. Anche in quel caso, dopo una brutta qualifica, risalii fino al quarto posto, per cui non mi spavento. La pista non è ideale per i sorpassi, ma ci devo provare. "

Come bisogna affrontare Phillip Island? “Bisogna guidare fluidi, su questo circuito è un aspetto fondamentale e necessario. Sia perchè ti permette di sfruttare la giusta velocità, sia per il consumo degli pneumatici. Non bisogna assolutamente abusare delle gomme, specie al posteriore, dato che subiscono un notevole consumo”.

Marquez: "Il mio approccio non cambia anche se Dovizioso è 11°"

Soddisfatto e sereno, invece, Marc Marquez dopo la pole position. Il Cabronçito ha dato ancora una volta dimostrazione di gradire particolarmente il tracciato di Phillip Island e, visti i problemi di Andrea Dovizioso (11°), la gara di domani potrebbe essere decisiva in chiave iridata, mancando tre appuntamenti alla fine del campionato.

Mi sentivo bene sulla moto e su questa pista bisogna fare attenzione scegliendo di fare la differenza nel momento giusto. Nel mio tentativo volevo stare da solo per non dare troppo una mano ai miei avversari. L’approccio della gara non cambia anche se Andrea Dovizioso è 11°. Io mi sento bene sull’asciutto e darò il 100%, mentre sul bagnato, nel caso, bisognerà vedere. Sulla scelta degli pneumatici c’è incertezza ma sono competitivo sia con le morbide che con le medie”.