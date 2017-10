Le pagelle: Marquez perfetto, la Yamaha si risveglia. Incubo Ducati a Phillip Island

Marc MARQUEZ 10: Fa quello che vuole. Guardingo all'inizio, prende un sacco di botte senza attaccare. Poi si sveglia, cambia marcia e scappa via. Sesta vittoria di questo 2017, il titolo mondiale è sempre più vicino.

Valentino ROSSI 9: Grande Vale! Dopo l'incubo assoluto, fatto di gambe rotte, cadute e botte alla spalla, finalmente torna sul podio, e che podio. Una gara fantastica da parte di tutti, col Dottore che lotta e, alla fine, ha la meglio delle altre Yamaha in pista. Se gli altri vivono di sportellate, Rossi non si tira certo indietro, anche a 38 anni.

Maverick VIÑALES 8: Dimentica Motegi con un gran weekend in Australia. Ieri buona qualifica, oggi bella gara. Le prende un po' da tutti, con Iannone che per poco lo manda fuori pista. Alla fine resiste e batte Zarco sulla linea del traguardo. Può ancora battere Dovizioso nella generale.

Johann ZARCO 8: Ok, sarà criticato da tutti per il suo stile un po' da playstation nei duelli, ma questo ha numeri importanti. Stare li davanti e lottare corpo a corpo, alla pari con gente come Rossi e Marquez, non è poco. Lui invece è sempre li, nelle posizioni che contano. Perde il podio, ma è una prestazione di altissimo livello.

Cal CRUTCHLOW 7: E' uno di quelli che davanti si vede di meno, ma alla fine batte diversi piloti per la quinta posizione finale. Dopo un bruttissimo periodo fatto di opache prestazioni, si risveglia.

Andrea IANNONE 7: Bravo Andrea! Dopo Motegi, arriva una ulteriore dimostrazione di crescita. Anche lui aggressivissimo nei duelli, è forse l'incubo maggiore di quelli davanti.

Jack MILLER 8: Che ritorno! La gara di casa gli dà quel quid in più per combattere il dolore e correre alla grande. Parte a fionda, volando addirittura in testa per diversi giri. Poi cala, ma rimane comunque nei primi sino a fine corsa.

Dani PEDROSA 5: Il podio di Aragon è una perla in mezzo in un periodo veramente nero. Il problema è che il compagno di box vince e stravince, lui finisce ancora fuori dai 10, sempre lontanissimo da quelli davanti.

DUCATI 4: Nel momento decisivo della stagione, la moto di Borgo Panigale alza bandiera bianca. L'Australia non è nelle corde di Dovizioso e compagni, ma così male era dura prevederlo. Primo al traguardo è Redding con la 2016, che tra l'altro ruba anche punti a Dovizioso. Male Lorenzo, disastro Petrucci. Speriamo che tra sette giorni la musica sia diversa.

Andrea DOVIZIOSO 4: Non ci sono molte scusanti. Ok, la Ducati qui non era per nulla competitiva, ma ci si aspettava comunque di più. Il primo giro disastroso è tutta colpa sua, il classico errore che non si doveva fare. Risalire da li era veramente dura. 13mo alla fine, battuto al fotofinish anche dal compagno Redding, che con la Ducati vecchia è la prima moto italiana in classifica. Peccato, a Sepang sarà l'ultima spiaggia.