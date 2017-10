Marquez in pole davanti a Viñales! Rossi in terza fila, lontanissimo Dovizioso solo 11°

Non ce n'è per nessuno. In tanti si aspettavano un dominio ancora più schiacciante di Marc Marquez nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia, forse non domina in maniera così schiacciante, certo che il Cabroncito lascia comunque oltre tre decimi al primo degli avversari. Lo spagnolo rispetta i favori del pronostico e domani partirà davanti a tutti, con una vita di vantaggio su Andrea Dovizioso, assoluta delusione di oggi. Domani naturalmente è il favorito.

La Ducati fatica. Guardando la classifica c'è il solo Dovi in Q2, tutte le altre moto italiane lontanissime ed eliminate nel Q1. Dovizioso lamenta problemi nei cambi di direzione, non riesce proprio a girarla in curva. Un gran peccato, soprattutto perché la concorrenza è agguerritissima e pronta a mettersi in mezzo tra i due pretendenti al mondiale, rubando punti decisivi in ottica campionato. Domani Andrea partirà 11°, serve un miracolo.

La Yamaha si risveglia. Dopo Motegi, la casa giapponese porta ben 2 piloti in prima fila, con Viñales secondo e Zarco terzo. Rossi invece non va oltre la settima posizione. Seconda fila aperta dall'ottimo Iannone, con una Suzuki in crescendo. Poi un convalescente Miller, sesto Pol con la KTM ormai protagonista in questa MotoGP.

Per domani solo una caduta può fermare il Cabroncito. Difficile pensare ad un Dovi in rimonta come in Giappone. L'unica è sperare, ancora, nella pioggia.

Marc Marquez of Spain rides the #93 REPSOL HONDA TEAM Honda during free practice for the 2017 MotoGP of Australia at Phillip Island Grand Prix Circuit on October 20, 2017 in Phillip Island, AustraliaGetty Images

Tabellino

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Maverick Viñales Yamaha +0.333 3 Johann Zarco Yamaha +0.358 4 Andrea Iannone Suzuki +0.551 5 Jack Miller Honda +0.578 6 Pol Espargarò KTM +0.644 7 Valentino Rossi Yamaha +0.817 8 Aleix Espargarò Aprilia +0.885 9 Bradley Smith KTM +0.935 10 Cal Crutchlow Honda +1.043

I 5 momenti della qualifica

- FP4 difficili. Il freddo di Phillip Island mette tutti in difficoltà. Marquez fa il miglior tempo, ma sono in tanti a cadere, tra cui Dovizioso.

- C'è tanta attesa per il Q1 con Rossi protagonista. Il Dottore non delude le attese e piazza subito il crono per andare in Q2.

- Per il secondo posto è lotta tra Rabat e Smith. Riesce a spuntarla la KTM. Quindi entrambe le moto austriache nei primi 12.

- Nella prima tornata del Q1 Marquez si trascina Iannone e Miller e i tre fanno subito grandi parziali. Quarto Zarco, poi Rossi e Viñales. Disastro Dovizioso, ultimo.

- Il Cabroncito si migliora e segna un gran 1.28.3 che gli regala la pole. Bravo Maverick Viñales ad andare in seconda piazza, chiude la prima fila Zarco. Seconda fila con Iannone, Miller e Pol Espargarò. Disastro Dovizioso, solo 11°.

La statistica chiave

Sono 44 le pole di Marquez nella classe regina. Sapete quante gare ha corso? 88. Alieno.

Il migliore

Andrea IANNONE: Marquez è impressionante, ma era lecito aspettarselo. Ci sentiamo di premiare il pilota forse più criticato di questo 2017, che però non si è perso d'animo e sta crescendo in questo finale di stagione, aiutato anche da una Suzuki finalmente competitiva. Dopo Motegi, vogliamo un'altra buona gara di Iannone. Forza Andrea!

Il peggiore

Andrea DOVIZIOSO: Da un Andrea all'altro. Il Dovi già in FP4 fatica enormemente, ma tutte le Ducati non riescono ad andare con questo freddo australiano. Certo, un secondo e passa da Marquez è veramente troppo.