Moto 2 Prima vittoria per Oliveira, Morbidelli è 3° ma può sorridere

Miguel Oliveira si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia della classe Moto2. Una vittoria meritata per il portoghese, capace di guidare la gara dal primo all’ultimo giro e staccare in maniera netta tutti i suoi rivali. Si tratta del primo trionfo per lui e soprattutto della prima vittoria per la KTM. La casa austriaca, arrivata quest’anno nella classe intermedia, può ulteriormente festeggiare perché sul secondo gradino del podio c’è il sudafricano Brad Binder, autore di una gara condotta con grande personalità. Completa il podio Franco Morbidelli (Marc VDS): il pilota romano ci ha provato ma negli ultimi giri si è accontentato di un piazzamento comunque importante, complici anche le goccioline di pioggia arrivate proprio alla fine.

Morbidelli può comunque sorridere perché Thomas Luthi è naufragato. Lo svizzero ha vissuto un’altra domenica da dimenticare, chiudendo la gara al decimo posto. Il distacco tra i due in classifica è ora salito fino a 29 punti: Morbidelli potrebbe conquistare il titolo già in Malesia, nel prossimo appuntamento. In quarta posizione il compagno e connazionale di Luthi Jesko Raffin (CarXpert Interwetten), che ha preceduto nella lotta finale i due spagnoli Xavi Vierge (Tech3) e Alex Marquez (Marc VDS). Chiudono la top ten, poi, un ottimo Simone Corsi (Speed Up Racing), lo svizzero Dominique Aegerter (Kiefer) e il tedesco Sandro Cortese (Dynavolt Intact).

Un Franco Morbidelli evidentemente soddisfatto ha commentato il terzo posto ottenuto al termine del Gran Premio d’Australia di Moto2. Il pilota romano del team Marc VDS ha infatti allungato nella classifica del Mondiale sfruttando il decimo posto del suo rivale, lo svizzero Thomas Luthi (CarXpert Interwetten). “Le KTM sono partite fortissimo, io ho cercato di attaccarmi“, ha esordito l’italiano ai microfoni di Sky Sport. “Miguel (Oliveira, ndr) era molto veloce, sarebbe stato difficile. Con Binder potevo provarci ma facevo fatica a passarlo. Non riuscivo con la scia e nel giro dovevo rischiare molto ma poi lui mi riattaccava. Ho pensato al campionato. Mi sarebbe piaciuto fare podio, poi è arrivato Nakagami: sfortunatamente per lui ma fortunatamente per me è caduto. È stato un bel terzo posto, al termine di un weekend difficile“. Ora, quindi, il distacco dice +29 in suo favore. Niente scaramanzia: Morbidelli ne è consapevole e vuole sfruttare il primo match point già in Malesia. “A Sepang dovrebbe essere un po’ più caldo, speriamo che vada meglio. Ho il primo match ball e dobbiamo affrontarlo serenamente. Ora mi godo il podio e i punti di vantaggio, dopodomani ci penserò. Sarebbe bellissimo festeggiare già in Malesia“.

Allo spegnimento dei semafori sono le KTM a scattare davanti a tutti, con Oliveira e Binder tallonati a breve distanza da Morbidelli. Anche Luthi parte bene dalla decima casella, portandosi in sesta posizione alla ruota di Mattia Pasini (Italtrans). La gara del riminese, però, dura pochissimo, perché alla prima curva del secondo giro è vittima di un incidente con il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact). Sbaglia anche Alex Marquez, lasciando strada a Luthi: lo svizzero prova a ricucire lo strappo ma ben presto vede il suo distacco da Morbidelli crescere fino a superare i 3″, con il gruppetto di testa trainato da Oliveira.

Il portoghese approfitta della bagarre tra Binder e Morbidelli per allungare ed involarsi verso la vittoria. Dietro, invece, succede di tutto: Luthi viene raggiunto e superato da Takaaki Nakagami (Honda Team Asia), poi sfilato anche da Vierge e persino dal suo compagno di squadra Raffin. Morbidelli arriva lungo in curva 1 e subisce la rimonta degli inseguitori: si viene quindi a creare un gruppo alle spalle di Oliveira. Nakagami prova addirittura ad allungare, portandosi in seconda posizione, ma a due giri dalla fine cade e finisce nella ghiaia. Ad approfittarne è quindi Binder, con Morbidelli che, a questo punto, si accontenta del podio. Alle spalle, infatti, la bagarre vede Luthi scivolare fino alla decima posizione. Finisce così, con la KTM in trionfo e con Morbidelli che mette più di una mano sul titolo.

L’ordine d’arrivo della gara della Moto2 del GP d’Australia

1 25 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 169.2 39’25.920

2 20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 168.9 +2.974

3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 168.9 +3.846

4 13 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 168.6 +7.348

5 11 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 168.6 +7.403

6 10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 168.3 +12.125

7 9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 168.3 +12.217

8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 168.3 +12.244

9 7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 168.3 +12.475

10 6 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 168.3 +12.605

11 5 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 168.2 +12.971

12 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.7 +20.887

13 3 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.1 +28.821

14 2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 166.9 +31.214

15 1 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 166.7 +34.678

16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 166.7 +34.911

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 166.6 +35.694

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 165.2 +56.487

19 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 165.2 +56.528

20 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 165.2 +56.550

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 165.1 +57.548

22 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 164.9 +1’01.191

23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 162.3 +1’39.824

Not Classified

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 168.9 2 Laps

57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 162.4 2 Laps

40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 164.1 20 Laps

5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 161.2 23 Laps

9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 158.9 23 Laps

23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 157.5 24 Laps

54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 157.3 24 Laps

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it