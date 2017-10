Moto2: Nakagami fa il vuoto in Australia: Pasini insegue, Morbidelli 5°, 8° Luthi

Takaaki Nakagami (idemitsu Honda) domina la prima giornata di prove libere della Moto2 in vista del GP di Australia di domenica. Il giapponese, infatti, si aggiudica entrambe le sessioni con tempi impossibili per tutti gli altri. In mattinata aveva piazzato un ottimo 1:33.313, mentre nel pomeriggio è sceso a 1:33.310. La seconda sessione, corsa dalle ore 16.00 locali, ha visto temperature basse (attorno ai 15 gradi) con conseguenti difficoltà per i piloti a mettere in temperatura le gomme. Risultato, cadute a raffica. Hanno fatto conoscenza della ghiaia di Phillip island, tra gli altri, Mattia Pasini (Italtrans), Luca Marini (Forward), Simone Corsi (Speed Up), Lorenzo Baldassarri (Forward), il belga Xavier Simeon (Tasca) e, soprattutto, lo svizzero Thomas Luthi (CarXpert) che non è andato oltre l’undicesimo posto nella FP2.

Le previsioni del tempo prevedono tempo instabile sia per la giornata di domani, in ottica qualifiche, sia per la gara di domenica. I migliori tempi combinati di oggi, dunque, potrebbero risultare i migliori del weekend e vedono un assoluto dominio, come detto, di Nakagami. Al secondo posto troviamo Mattia Pasini in 1:33.986 ottenuto in mattinata, davanti allo svizzero Dominique Aegerter (Kiefer) staccato di 710 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM) con l’1:34.119 della FP1, mentre è quinto il leader del Mondiale Franco Morbidelli (EG 0.0 VDS) a poco meno di nove decimi di distacco. Sesta posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia in 1:34.217 (mezzo secondo meno della mattinata) davanti allo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 VDS) a tre millesimi. Ottavo è lo sfidante al titolo Thomas Luthi in 1:34.235 dopo la caduta del pomeriggio.

Gli altri italiani: decimo Simone Corsi a poco meno di un secondo da Nakaagami, davanti a Lorenzo Baldassarri. Tredicesimo è Alex Locatelli (Italtrans) a 1,229 secondi, quindi troviamo Stefano Manzi (Sky Racing VR46) in ventitreesima posizione a quasi due secondi e mezzo, davanti a Luca Marini autore di una rovinosa caduta nella FP2, che si ferma a 1:35.797. La Moto2 tornerà in pista alle 2.55 italiane per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 7.05 con un grande favorito: Takaaki Nakagami. Morbidelli e Luthi appaiono ancora lontani dal migliore assetto e la pioggia potrebbe arrivare a scombinare ulteriormente le carte in tavola.

Classifica Moto2

1 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1’33.313 17 1’33.310 13

2 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 1’33.986 22 1’34.667 6 0.676 0.676

3 77 Kiefer Racing D.AEGERTER SWI SUTER 1’34.206 20 1’34.020 7 0.710 0.034

4 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 1’34.119 23 1’34.335 5 0.809 0.099

5 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA KALEX 1’34.206 16 1’34.336 6 0.896 0.087

6 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 1’34.703 19 1’34.217 16 0.907 0.011

7 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 1’34.284 16 1’34.220 7 0.910 0.003

8 12 CarXpert Interwetten T.LUTHI SWI KALEX 1’34.235 5 1’34.629 3 0.925 0.015

9 40 Pons HP40 F.QUARTARARO FRA KALEX 1’34.476 21 1’34.236 5 0.926 0.001

10 24 Speed Up Racing S.CORSI ITA SPEED UP 1’34.268 8 1’37.215 2 0.958 0.032

11 7 Forward Racing Team L.BALDASSARRI ITA KALEX 1’34.355 23 1’34.882 6 1.045 0.087

12 2 Garage Plus Interwetten J.RAFFIN SWI KALEX 1’34.525 21 1’34.607 21 1.215 0.170

13 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 1’35.559 19 1’34.539 23 1.229 0.014

14 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER SUTER 1’35.182 12 1’34.612 18 1.302 0.073

15 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 1’34.781 23 1’34.638 22 1.328 0.026

16 97 Tech 3 Racing X.VIERGE SPA TECH 3 1’34.762 22 1’34.671 23 1.361 0.033

17 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER SUTER 1’34.696 18 1’35.261 9 1.386 0.025

18 49 RW Racing GP A.PONS SPA KALEX 1’34.723 22 1’34.720 18 1.410 0.024

19 37 Speed Up Racing A.FERNANDEZ SPA SPEED UP 1’35.170 19 1’34.794 23 1.484 0.074

20 19 Tasca Racing Scuderia Moto2 X.SIMEON BEL KALEX 1’35.071 16 1’34.879 10 1.569 0.085

21 87 Tech 3 Racing R.GARDNER AUS TECH 3 1’35.867 15 1’34.959 19 1.649 0.080

22 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1’35.210 19 1’35.065 21 1.755 0.106

23 57 Pons HP40 E.PONS SPA KALEX 1’35.147 23 1’35.953 10 1.837 0.082

24 45 Teluru SAG Team T.NAGASHIMA JPN KALEX 1’37.060 18 1’35.426 21 2.116 0.279

25 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 1’35.493 15 1’35.733 6 2.183 0.067

26 6 Kiefer Racing T.MACKENZIE GBR SUTER 1’37.866 9 1’35.718 4 2.408 0.225

27 62 SKY Racing Team VR46 S.MANZI ITA KALEX 1’36.197 20 1’35.774 6 2.464 0.056

28 10 Forward Racing Team L.MARINI ITA KALEX 1’36.166 14 1’35.797 4 2.487 0.023

29 32 BE-A-VIP SAG Team I.VIÑALES SPA KALEX 1’35.870 21 1’36.017 17 2.560 0.073

30 27 Garage Plus Interwetten I.LECUONA SPA KALEX 1’36.113 21 1’36.010 24 2.700 0.140

31 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 1’37.023 17 1’36.286 3 2.976 0.276

alessandro.passanti@oasport.it