Moto3, Mir il più veloce davanti a Canet e Bendsneyder: spaventoso highside per Fenati (6°)

Il weekend del Gran Premio d’Australia ha preso il via. Il venerdì di Phillip Island è stato ovviamente dedicato alle prove libere. Nella Moto3 il più veloce è stato lo spagnolo Joan Mir (Leopard Racing), chiamato a rifarsi dopo la deludente prova di Motegi. Il leader del Mondiale ha piazzato un bel 1’37″111 nella seconda sessione, portandosi davanti a tutti e chiarendo subito il suo intento bellicoso. Mir vede la possibilità del titolo ed ha cominciato il fine settimana staccando tutti. Dietro di lui, infatti, il suo connazionale Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) è staccato di due decimi mentre Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) è lontano addirittura mezzo secondo.

Un passo notevole quello di Mir, mostrato nella FP2. La prima sessione, infatti, è stata notevolmente condizionata dalla pioggia scesa qualche ora prima, con la pista non ancora in perfette condizioni. I tempi sono stati quindi abbassati nel pomeriggio di circa un secondo e mezzo. Il quarto miglior crono appartiene all’argentino Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing Team), in 1’37″748, un decimo meglio dello spagnolo Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3). Per trovare il primo pilota italiano bisogna quindi scendere in sesta posizione. Si tratta di Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), ultimo a scendere sotto il muro dell’1’37 (1’37″968). Il marchigiano è stato autore di una brutta caduta nella prima sessione e, dopo essere stato portato al centro medico per accertamenti, ha potuto prendere parte alla FP2 senza ulteriori conseguenze. A proposito di cadute, anche Nicolò Bulega è stato protagonista in tal senso al mattino. In curva 4, infatti, il “pilotino” dello Sky Racing Team VR46 ha perso l’anteriore, scivolando e coinvolgendo nella carambola anche Canet. Fortunatamente per entrambi non ci sono stati problemi. Nonostante la caduta Bulega è stato il più veloce nella FP1, mentre al pomeriggio si è fermato in nona posizione con il tempo di 1’38″072. Prosegue, poi, l’ottimo momento di Marco Bezzecchi (CIP), che dopo la buona prova di Motegi ha cominciato con l’undicesimo tempo nelle libere di oggi, ad un secondo da Mir.

Problemi per gli altri italiani. Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) ha sì migliorato il tempo del mattino ma senza scendere di molto, fermandosi in 18^ posizione in 1’38″564. Stesso discorso per Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) e Andrea Migno (Sky Racing Team VR46): entrambi non hanno mai trovato il passo giusto oggi a Phillip Island e sono attesi da un weekend in rincorsa.

